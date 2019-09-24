HABER

Zeki Müren vefatının 23. yılında kabri başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 12:55 | Son Güncelleme

Zeki Müren vefatının 23. yılında kabri başında anıldı

Türk sanat müziğinin unutulmaz isimlerinden besteci ve ses sanatçısı Zeki Müren'in vefatının 23'üncü yılı dolayısıyla Bursa'daki kabri başında anma etkinliği düzenlendi.

"Sanat Güneşi"nin Emirsultan Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma törenine sanatçının yakınları, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve TSK Mehmetçik Vakfı yöneticileri, Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ile hayranları katıldı.

Zeki Müren'in yeğeni Sevtuğ Olgaç, törende yaptığı konuşmada, vakıfların yöneticilerine ve etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Lisenin öğretmenlerinden Nermin Aydın ise Müren'in sanatını en üst seviyede icra eden bir sanatçı olduğunu söyledi. Sanatçı kişiliğinin yanı sıra Müren'in insanlara da çok önem verdiğine dikkati çeken Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu özelliğini güzide iki vakfa tüm mal varlığını bırakarak hissettirmiş ve göstermiştir. Başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan Türk gençlerine eğitim imkanı sağlamak, şehitlerimiz ve gazilerimizin yakınlarına ve çocuklarına destek vermek amacıyla değerli insan ve büyük sanatçı Zeki Müren'in tüm mal varlığını bağışladığı TEV ve TSK Mehmetçik Vakfı tarafından yaptırılan Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesinde bugüne kadar bin 740 öğrenciye eğitim verilmiştir. Zeki Müren toplumumuza ilham vermeye devam ederken yaptığı bağışla topluma örnek, öğrencilerimize de eğitim güneşi olmuştur."

Daha sonra, Zeki Müren anısına Emirsultan Camisi'nde mevlit okutuldu.

Zeki Müren vefatının 23. yılında kabri başında anıldı

Zeki Müren vefatının 23. yılında kabri başında anıldı

Zeki Müren'in vefatının 23'üncü yılı

Zeki Müren'in vefatının 23'üncü yılı

Zeki Müren'in vefatının 23'üncü yılı

Zeki Müren'in vefatının 23'üncü yılı

Zeki Müren'in vefatının 23'üncü yılı

Zeki Müren'in vefatının 23'üncü yılı

Zeki Müren'in vefatının 23'üncü yılı

Zeki Müren'in vefatının 23'üncü yılı

Zeki Müren'in vefatının 23'üncü yılı

Zeki Müren'in vefatının 23'üncü yılı

Zeki Müren'in vefatının 23'üncü yılı

Zeki Müren'in vefatının 23'üncü yılı

Zeki Müren'in vefatının 23'üncü yılı

Zeki Müren'in vefatının 23'üncü yılı

Zeki Müren'in vefatının 23'üncü yılı

Zeki Müren'in vefatının 23'üncü yılı

Zeki Müren'in vefatının 23'üncü yılı

Zeki Müren'in vefatının 23'üncü yılı

Zeki Müren'in vefatının 23'üncü yılı

Zeki Müren'in vefatının 23'üncü yılı

Zeki Müren'in vefatının 23'üncü yılı

Zeki Müren'in vefatının 23'üncü yılı

Zeki Müren'in vefatının 23'üncü yılı

Zeki Müren'in vefatının 23'üncü yılı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Besteci ve ses sanatçısı Bursa Emir Sultan Mezarlığı ZEKİ MÜREN

En Çok Okunan Haberler

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

'Dün gece şeytanlık yapıldı! Eşek dahi olsanız...'

'Dün gece şeytanlık yapıldı! Eşek dahi olsanız...'

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de 7 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 7 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'da 4.6 büyüklüğündeki deprem anı kamerada!

İstanbul'daki deprem kamerada!

CHP Tunceli İl Başkanı İrfan Bozkurt görevinden istifa etti

CHP il başkanı istifa etti

Son dakika! İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem!

Son dakika! Reyhanlı'daki korkunç kazada 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

İstanbul'da dehşet anları! Genç kadının yardımına vatandaşlar koştu

İstanbul'da dehşet anları! Genç kadının yardımına koştular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.