Zeleneskiy, "Zamanı gelince" diyerek duyurdu: Her Rus öğrenecek

Savaşın ilk gününden bu yana korkunç görüntülerin geldiği Ukrayna'nın Buça kentinde yaşananlar adeta dehşete düşürdü. Rus birliklerin çekildiği bölgede çok sayıda sivilin cansı bedeni bulunmuş, bazı sığınaklarda ise yine sivillerin, elleri bağlı şekilde infaz edildiği ortaya çıkmıştı. Dehşete düşüren olay sonrası açıklama yapan Zelenskiy, zamanı gelince her Rus yurttaşın, gerçeği öğreneceğini söyledi...

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının 40'ıncı gününde yaptığı açıklamada, ülkesinde sivillerin kaçırıldığını, işkence gördüğünü ve öldürüldüğünü belirterek "Savaş suçlarını kimlerin işlediğini her Rus yurttaşın tüm gerçeği öğreneceği zaman gelecek." dedi.

Ülkedeki katliamları kimlerin işlediğini belirleyeceklerini ve dünya kamuoyuna ifşa edeceklerini vurgulayan Zelenskiy, ellerinde barışçıl şehirleri yok eden Rus birliklerin olduğuna dair çok sayıda kanıt bulunduğunu bildirdi.

Zelenskiy, Buça'ya ve Ukrayna'nın diğer kurtarılmış şehirlerinde neler yaşandığını görmeleri için dünyanın her yerinden yüzlerce gazeteciye maksimum erişim sağlayacaklarını dile getirdi. (AA)

