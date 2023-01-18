HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Zelenskiy, Davos'tan dünyaya seslendi: Savaşı bitirmemize yardımcı olun

Zelenskiy, Davos'tan dünyaya seslendi: Savaşı bitirmemize yardımcı olun

18.01.2023 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na video mesajla katılarak Rusya ile savaşa ilişkin önemli mesajlar verdi. Zelenskiy, savaşı kendilerinin başlatmadığını belirterek, foruma katılan liderlere, "Bu savaşı daha hızlı bitirmemize yardımcı olun." diyerek seslendi.

Zelenskiy, Davos'tan dünyaya seslendi: Savaşı bitirmemize yardımcı olun

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "(Rusya-Ukrayna) Bu savaşı biz başlatmadık ama biz bitirmeliyiz. Bu savaşı daha hızlı bitirmemize yardımcı olun." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) çevrim içi katılarak, bir konuşma yaptı.

Zelenskiy, konuşmasına Kiev yakınlarında 16 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek başlarken, vefat edenler için saygı duruşunda bulunuldu.

l1

Yaşanan olayı bir trajedi olarak tanımlayan Zelenskiy, bunun bir kaza olmadığını ve savaş nedeniyle olduğunu belirtti.

"Savaşın sadece savaş alanında değil, birçok boyutu var. Savaş zamanında kaza olmaz, bunların hepsi savaşın sonuçlarıdır." ifadesini kullanan Zelenskiy, Rusya'ya karşı yürüttükleri mücadele için daha fazla destek talebini yineledi.

Zelenskiy, dünya liderlerine Rusya'nın yürüttüğü savaşa karşı koymak için çabuk karar alma ve Kiev'i ağır silahlarla destekleme çağrısında bulundu.

Rusya'nın 2014'te Kırım'ı işgal etmesinin ardından Şubat 2022'de tüm ülkeyi işgal etme girişimi karşısında dünyanın tereddütte kaldığını anımsatan Zelenskiy, "Dünya bugün ve hiçbir zaman tereddüt etmemelidir." dedi.

l2

Zelenskiy, Ukrayna'ya hava savunma sistemi desteğinin sağlanmasına da değinerek, "Ukrayna'ya hava savunma sistemlerinin tedariği, Rusya'nın bir sonraki hava saldırılarını geride bırakmalı. Ukrayna'da barış ve güvenliğin yeniden tesis edilmesi, Rusya'nın diğer ülkelerdeki güvenlik ve barışa yönelik saldırılarını geride bırakmalı. Bu savaşı biz başlatmadık ama biz bitirmeliyiz. Bu savaşı daha hızlı bitirmemize yardımcı olun." diye konuştu.

Savaşın başından bu yana hiçbir şeyin değişmediğini belirten Zelenskiy, hala cephaneye ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Zelenskiy, bugün yaşanan uçak kazasının ardından "Kendinizle ilgili herhangi bir güvenlik endişesi hissediyor musunuz?" sorusuna, "Hayır, hissetmiyorum." şeklinde yanıt verdi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fed Başkanı Powell, koronavirüse yakalandıFed Başkanı Powell, koronavirüse yakalandı
Oğlu surlara çıkıp kendini yaktı! Nöbetin simgesiydiOğlu surlara çıkıp kendini yaktı! Nöbetin simgesiydi
Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Savaşın simgesi olduDünya bu görüntüyü konuşuyor! Savaşın simgesi oldu
Anahtar Kelimeler:
savaş zelenskiy

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı ‘Yatağına alıyor’ diye bağırdı! ‘Rabbimin huzurunda olacak bebeğim’ 51 yaşındaki ‘üfürükçü’den 33 yaş küçük kıza canlı yayında evlenme teklifi

Müge Anlı ‘Yatağına alıyor’ diye bağırdı! ‘Rabbimin huzurunda olacak bebeğim’ 51 yaşındaki ‘üfürükçü’den 33 yaş küçük kıza canlı yayında evlenme teklifi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14 Mayıs çıkışına CHP ve İYİ Parti’den ilk yorum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14 Mayıs çıkışına CHP ve İYİ Parti’den ilk yorum!

Araç sahipleri endişeli! 6 haftanın zirvesinde...

Araç sahipleri endişeli! 6 haftanın zirvesinde...

CHP'li isim 'Duyumlar aldık' deyip açıkladı! EYT için dikkat çeken çıkış

CHP'li isim 'Duyumlar aldık' deyip açıkladı! EYT için dikkat çeken çıkış

Ölüp dirildi! Kendine geldiğindeki sorusu şaşkına çevirdi

Ölüp dirildi! Kendine geldiğindeki sorusu şaşkına çevirdi

Erdoğan'da seçim mesajı: Net tarih verdi! "73 yıl sonra aynı gün"

Erdoğan'da seçim mesajı: Net tarih verdi! "73 yıl sonra aynı gün"

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.