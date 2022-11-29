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Zelenskiy gece saatlerinde paylaştı: Ukrayna asla bir yıkım yeri olmayacak

29.11.2022 01:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine yönelik yoğun saldırılarının sürdürdüğünü ancak Ukrayna'nın asla bir yıkım yeri olmayacağını söyledi. Zelenskiy, "Düşman sadece bir hafta içinde Herson bölgemizdeki 30 yerleşim yerine 258 kez ateş açtı" dedi.

Zelenskiy gece saatlerinde paylaştı: Ukrayna asla bir yıkım yeri olmayacak

Ukrayna lideri Zelenskiy, gece saatlerinde sosyal paylaşım hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Rus ordusunun Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine yönelik saldırılar gerçekleştirmeye devam ettiğini kaydeden Zelenskiy, "Düşman sadece bir hafta içinde Herson bölgemizdeki 30 yerleşim yerine 258 kez ateş açtı. Rus ordusu, Mıkolayiv'e su hizmetini sağlayan pompa istasyonuna da zarar verdi." ifadelerini kullandı.

"SANKİ ORADA BİR SAVAŞ YAŞANMIŞ GİBİ HARAP DURUMDA"

Zelenskiy, ülkesinde savaş başlatan Rusya'nın hükümetini eleştirerek, "20 yıllık bir yönetimden sonra kendi devletlerinin büyük bir kısmı, sanki orada bir savaş yaşanmış gibi harap durumda." dedi.

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Moskova'dan gelen "talimatlara" göre davranmadığı için Rusya'nın Ukrayna'ya karşı "intikam" amacıyla savaş açtığını savunan Zelenskiy, "Ukrayna asla bir yıkım yeri olmayacak." diye söyledi.

İnsanı yardım amacıyla dünyada ihtiyacı olan ülkelere tahıl ürünleri ulaştırılması için Ukrayna'da tahıl girişimi platformu kurduklarını hatırlatan Zelenskiy, bu konuda aralarında Türkiye'nin de olduğu, ABD, Kore, Japonya, bazı Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, NATO ve Birleşmiş Milletler'den (BM) de önemli destekler aldıklarını hatırlattı. (AA)

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Ukrayna zelenskiy

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