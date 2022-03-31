HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Zelenskiy: Kimsenin sözüne inanmıyoruz, topraklarımızın her bir karışı için savaşacağız

Zelenskiy: Kimsenin sözüne inanmıyoruz, topraklarımızın her bir karışı için savaşacağız

31.03.2022 02:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya - Ukrayna heyetinin İstanbul’da yaptığı görüşmelerden sonra Rusya Savunma Bakanlığı’nın, Kiev ve Çernihiv bölgelerine saldırıları azaltma kararına rağmen saldırıların hala sürdüğüne işaret etti. Ukrayna topraklarının her karışı için savaşmaya devam edeceklerini belirten Zelenskiy, ”Kimsenin sözüne inanmıyoruz. Hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğiz. Savaş alanında gerçek bir durum var” dedi.

Zelenskiy: Kimsenin sözüne inanmıyoruz, topraklarımızın her bir karışı için savaşacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy dikkat çeken bir açıklama yaptı. Rusya'nın Kiev ve Çernihiv'e saldırılarını azaltma kararına rağmen hala saldırılara devam ettiğini söyleyen Zelenskiy "Evet, devam eden bir müzakere süreci var. Ama bunlar hala boş sözler. Şimdiye kadar hiçbir özelliği yok" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ŞEYDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Zelenskiy, "Rus birliklerinin Kiev ve Çernihiv'den çekildiği iddiasıyla ilgili başka sözler de var. İddiaya göre işgalcilerin bu yönlerdeki faaliyetleri azaltılacak. Bunun bir oyalama değil, çekilmenin sonuçları olduğunu biliyoruz. Savunucularımızın çalışmalarının sonuçları. Ancak aynı zamanda Donbass'ta yeni saldırılar için Rus birliklerinin biriktiğini de görüyoruz ve bunun için hazırlanıyoruz. Kimseye inanmıyoruz, güzel sözlere. Savaş alanında gerçek bir durum var. En önemlisi hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğiz ve topraklarımızın her bir karışı için halkımızın her biri için savaşacağız” dedi.

20220328_2_52822995_75192399

"BIDEN'A TEŞEKKÜR ETTİM"

Sözlerinin devamında ABD Başkanı Joe Biden ile bir görüşme yaptığını aktaran Zelenskiy, “ABD Başkanı Biden ile bir görüşme gerçekleştim. Çok detaylıydı. Bir saat sürdü. Elbette, 1 milyar dolarlık yeni insani yardım paketi ve 500 milyon dolarlık doğrudan bütçe desteği için ABD'ye teşekkür ettim. Şu an dönüm noktasında olduğumuzu belirttim. Başkan Biden'a Ukrayna'nın neye ihtiyacı olduğunu söyledim. ABD’nin ilkeli desteğine sahibiz ve şimdi, demokratik dünyanın tüm gücünü göstermek için Ukrayna'ya yardım etmek özellikle önemlidir. Eğer birlikte özgürlük için savaşmak istiyorsak, ortaklarımıza danışıyoruz. Gerçekten birlikte özgürlük ve demokrasimizi korumak için savaşıyorsak o zaman bu zor zamanda yardım talep etme hakkımız var” dedi. Zelenskiy konuşmasının bu bölümünde Norveç parlamentosuna seslendiğini, Mısır Cumhurbaşkanı ve Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi ile de görüşme yaptığını belirtirken haklılıklarını anlatmak için bu tür temaslarını sürdüreceğini söyledi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya, üretici şirket onayı olmadan Batılı ürün ithalatına izin verecekRusya, üretici şirket onayı olmadan Batılı ürün ithalatına izin verecek
Beyaz Saray'dan ses getirecek açıklama! "Putin ile askeri yetkililer arasında gerilim var"Beyaz Saray'dan ses getirecek açıklama! "Putin ile askeri yetkililer arasında gerilim var"
Ukrayna'dan flaş açıklama: Referanduma gideceğizUkrayna'dan flaş açıklama: Referanduma gideceğiz
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan flaş karar! Yarın saat 10:00'dan itibaren...

Rusya'dan flaş karar! Yarın saat 10:00'dan itibaren...

CHP’li Faik Öztrak’a şok çıkış! "Erdoğan’a sahip çıkın"

CHP’li Faik Öztrak’a şok çıkış! "Erdoğan’a sahip çıkın"

Bruce Willis'ten kötü haber! Efsane aktörün ailesi açıkladı

Bruce Willis'ten kötü haber! Efsane aktörün ailesi açıkladı

Akaryakıta fiyat ayarı! Motorine ikinci kez...

Akaryakıta fiyat ayarı! Motorine ikinci kez...

Sadece kokusu rahatlatır sanıyorduk! Cinsel gücü de artırıyor

Sadece kokusu rahatlatır sanıyorduk! Cinsel gücü de artırıyor

İngiltere'den dikkat çeken 'Bayraktar TB2 SİHA' yorumu

İngiltere'den dikkat çeken 'Bayraktar TB2 SİHA' yorumu

İlginizi Çekebilir

Görevi sırasında cinsel ilişkiye girdi! Videosu paylaşılınca...

Görevi sırasında cinsel ilişkiye girdi! Videosu paylaşılınca...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Anne sütünü artıracak süper besinler

Anne sütünü artıracak süper besinler

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.