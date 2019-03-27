Zengibar Kalesi'nde kaçak kazı yapmaya hazırlanan 5 kişiye gözaltı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'nın Bozkır ilçesinde, birinci derece sit alanı olan Zengibar Kalesi'nde kaçak kazı yapmaya hazırlanan 5 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Konya Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 22.30 sıralarında, Bozkır'a bağlı Hacılar Mahallesi'nde bulunan, birinci derece sit alanı Zengibar Kalesi'nde kaçak kazı yapılacağı ihbarını aldı. Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, kaçak kazı yapmaya hazırlanan S.A. (38), D.A. (67), F.A. (27), A.Ö. (20) ve M.K.'yi (28) gözaltına aldı. Şüphelilerin yanlarında ele geçirilen dedektör, ruhsatsız av tüfeği, 2 bıçak, el feneri, sırt çantası ve kazıda kullanılan bazı malzemelere de el koyuldu. Jandarmadaki sorguları süren şüphelilerin, adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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