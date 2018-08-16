Zenginlerin yeni akımı! Beyinlerini donduruyorlar

Vücudun -196 derecede muhafaza edilip dondurulduğu işlem, ölümü yenmenin bir yolu olarak görülüyor.

Gelecekte de yaşamak ümidiyle yaklaşık 800 bin TL'ye 200 yıllığına beyinlerini ve vücudun diğer kısımlarını donduran iş adamları ve zenginler, ileride uyandırılmaları halinde yeni bir yaşama başlayacağına inanıyor. Vücut dondurma çılgınlığı dış ülkelerde giderek artmış durumda.

VÜCUDUNU DONDURMAK İSTEYEN 1000 ÜYE VAR

Hizmet iki ana ABD kuruluşu tarafından sunuluyor. Arizona'da Alcor ve Michigan'daki Cryonics Enstitüsü tarafından dondurma işlemleri gerçekleştiriliyor. Kuruluşlardan sadece Alkor'un bu işlem için ödeme yapan 1000 üyesi var.

Konunun hassasiyeti nedeniyle ismini vermek istemeyen ve beyin dondurma çılgınlığına katılan İngiliz bir adam, "Daha heyecan verici bir şey düşünemiyorum" diye konuştu. "Bunun için biraz para yatırırdım ve 200 veya 2.000 yıl sonra uyanıp yepyeni bir hayat yaşayabilirim diye düşündüm." diye ekleyen adam oldukça umutlu fakat birçok uzman, kalp ve böbrek gibi organlar hiçbir zaman başarılı bir şekilde dondurulamadığı için işlemde başarı umudu olmadığını söylüyor.