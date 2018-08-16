Zenginlerin yeni akımı! Beyinlerini donduruyorlar

Vücudun -196 derecede muhafaza edilip dondurulduğu işlem, ölümü yenmenin bir yolu olarak görülüyor.
Gelecekte de yaşamak ümidiyle yaklaşık 800 bin TL'ye 200 yıllığına beyinlerini ve vücudun diğer kısımlarını donduran iş adamları ve zenginler, ileride uyandırılmaları halinde yeni bir yaşama başlayacağına inanıyor. Vücut dondurma çılgınlığı dış ülkelerde giderek artmış durumda.
VÜCUDUNU DONDURMAK İSTEYEN 1000 ÜYE VAR
Hizmet iki ana ABD kuruluşu tarafından sunuluyor. Arizona'da Alcor ve Michigan'daki Cryonics Enstitüsü tarafından dondurma işlemleri gerçekleştiriliyor. Kuruluşlardan sadece Alkor'un bu işlem için ödeme yapan 1000 üyesi var.
Konunun hassasiyeti nedeniyle ismini vermek istemeyen ve beyin dondurma çılgınlığına katılan İngiliz bir adam, "Daha heyecan verici bir şey düşünemiyorum" diye konuştu. "Bunun için biraz para yatırırdım ve 200 veya 2.000 yıl sonra uyanıp yepyeni bir hayat yaşayabilirim diye düşündüm." diye ekleyen adam oldukça umutlu fakat birçok uzman, kalp ve böbrek gibi organlar hiçbir zaman başarılı bir şekilde dondurulamadığı için işlemde başarı umudu olmadığını söylüyor.
Uygulamayı destekleyenler, beyin dondurma işlemini mucizevi bir uygulama olarak görüyorlar; tıp bilimi yıllar sonra yeterince ilerlediğinde, donmuş bedenlerin gelecekte yeniden canlandırılabileceğini umuyorlar.
49 ÖLÜ BEDEN TESİSTE
Uygulamayı hizmete sunan şirketin tesislerinde şu ana kadar dondurulup depolanmış 149 ölü beden var. İşlem, sadece beden yasal olarak ölü ilan edildiğinde gerçekleşebiliyor. Uzmanlar, ideal dondurma işleminin kalbin durmasından 2 dakika sonra başlaması gerektiğini ve 15 dakikadan fazla süre geçtiğinde dondurmanın başarısız olacağını söylüyorlar.
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