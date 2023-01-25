Zevk almak için cinsel ilişkiye girmek şart değil! Cinsel ilişkiye girmeden zevk veren erojen bölgeler

Cinsel ilişkide kendi zevklerini ön planda tutup partnerinizin zevklerini önemsiz görmeniz her iki tarafında aldığı zevki düşürebiliyor. Sekste alacağınız zevki ikiye katlamak için uyum içerisinde olmanız gerekiyor. Kadınların ve erkeklerin daha kolay orgazm olması için erojen bölgelere odaklanılması gerekiyor.

EROJEN BÖLGELER

KAFA DERİSİ

Kafa derisi sinir uçlarıyla doludur ve saçın en ufak bir teli bile vücudunuzda karıncalanma olmasına neden olabilir. Hazzı artırmak için tırnaklarınızı hafifçe kafa derinizin üzerinden geçirin, kulakların arkasındaki ve boynun hemen üzerindeki boşluğa özellikle dikkat edin. Erojen bölge olan kafa derisinden saçların yardımıyla zevk alınabilir. Bu nedenle nazikçe saçları çekmek alınan hazzı arttıracaktır.

Dışı hassas cilt ve içeride yüzlerce duyu reseptörü bulunan kulaklar, erojen bölge denildiği zaman hemen akla gelir. Partnerinizi memnun edecek cinsel eylemler yapmak için onun kulak memelerini hafifçe öpmeyi, yalamayı veya nazikçe ısırmayı deneyin. Ayrıca daha fazla karıncalanma hissi oluşturmak için partnerinizin kulağına fısıldayarak veya hafifçe üfleyerek bu duyusal reseptörlerden yararlanabilirsiniz.

KARIN BÖLGESİ

Cinsel organlara yakın olması bu bölgeyi özellikle uyarıcı hale getirir. Karın bölgesi etrafında daireler çizmek için dilinizi, parmak uçlarınızı veya bir tüy kullanabilirsiniz. Karın bölgesinin alt tarafına doğru ilerlemek çok önemlidir. Eğer partnerinizde uygun görüyorsa bunu yapmak için buz küpü kullanabilirsiniz. Yalnız takılıyorsanız kendinizi havaya sokmak için karın bölgenizi okşayabilirsiniz.

SAKRUM

Bu bölgeyi bu kadar hassas kılan şey, omurganın bu bölümündeki sinirlerin pelvise bağlı olması ya da arkadan dokunulmanın verdiği kırılganlık faktörüdür. Bu erojen bölge en ufak bir dokunuş ile uyandırabilir. Sakrum adı verilen bu bölgeyi dudaklarımız, diliniz veya bir tüy yardımıyla gıdıklayabilirsiniz.

KOLTUK ALTI

Bu erojen bölge ilk başta gıdıklayabilir, ancak gıdıklama tepkisi geçtikten sonra sadece hazdan ibaret olur.

EL BİLEĞİ

El bileğindeki nabzın attığı bölge, çok fazla temas edilmediği için oldukça hassastır. Partnerinizle bakışırken veya konuşurken onun el bileğinin içini parmak uçlarınızla yavaşça okşayın. Partneriniz ile çoktan tutku sancıları içindeyseniz, bu bölgede dilinizi veya dudaklarınızı hafifçe gezdirebilirsiniz

