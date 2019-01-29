HABER

Zeybekci, İzmir için dev projelerini 4 Şubat’ta açıklayacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 23:43 | Son Güncelleme

AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, İzmir için günlerdir üzerinde çalıştığı dev projelerini 10 ana başlık ve alt maddelerle, 4 Şubat Pazartesi günü açıklayacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ismi 5 Ocak’ta AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak kamuoyuna açıklanan eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yerel seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, İzmir için günlerdir üzerinde çalıştığı dev projelerini 10 ana başlık ve alt maddelerle, 4 Şubat Pazartesi günü açıklayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ismi 5 Ocak’ta AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak kamuoyuna açıklanan eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yerel seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İlçe turları yapan Zeybekci, meydanlarda vatandaşlarda bir araya gelirken, ev ev kapı kapı da dolaşarak İzmirlilerin sorunlarını dinliyor.
Mart ayında yapılacak yerel seçimlerine hazırlık sürerken, Zeybekci’nin İzmir için projelerinin neler olacağı ise en merak edilen konu. Bir yandan İzmir’i kalkındıracak hizmetlerin üzerinde çalışan Zeybekci, dev projelerini ise 4 Şubat Pazartesi günü açıklayacak.

10 ana başlıkta anlatacak
İzmir ile ilgili sorunları dosya haline getiren Zeybekci, bu bilgiler ışığında 10 ana başlıkta projelerini tanıtacak. 10 ana başlık altında yer alan projeleri alt başlıklarla da detaylandıracak olan Zeybekci, sorunların çözümünün yanı sıra İzmir’i kalkındıracak büyük projelerin de startını verecek.
Zeybekci’nin projelerinde ulaşım, altyapı, turizm, kentsel dönüşüm, istihdam, bilim ve teknoloji, lojistik, kongre ve fuarcılık, körfez gibi bir çok maddenin yanı sıra çocuklar, gençler ve kadınlara yönelik de önemli projeler yer alıyor.

PARTNERBu fotoğraflara bakmak yürek ister! Çok rahatsız edici...Bu fotoğraflara bakmak yürek ister! Çok rahatsız edici...
ABD’den Suriye açıklaması: “Toprakların tamamı iki hafta içinde DEAŞ’tan alınacak”ABD’den Suriye açıklaması: “Toprakların tamamı iki hafta içinde DEAŞ’tan alınacak”
Bakan Soylu, Hırvat mevkidaşıyla görüştüBakan Soylu, Hırvat mevkidaşıyla görüştü

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Diğer Haberler
CHP'den Tunç Soyer eleştirilerine sert yanıt: Kimsenin haddi değil

CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt

İYİ Parti kurucularındandı! Cezmi Polat istifa etti

İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

MHP'den Meclis'e çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.