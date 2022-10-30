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Zeynep Şenpınar'ı 37 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Selim Ahmet Kemaloğlu cezaevinde intihar etti

30.10.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşanan cinayet olayı Türkiye'nin gündemine oturdu. Boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (27), kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (24) dövüp, 37 bıçak darbesiyle öldürdü. Kemaloğlu'na verilen müebbet hapis cezası, geçtiğimiz günlerde Yargıtay tarafından onandı. Kemaloğlu, tutulduğu Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tek kaldığı odada bu sabah çarşafla kendini asarak yaşamına son verdi. İşte dehşete düşüren olayın tüm detayları...

Zeynep Şenpınar'ı 37 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Selim Ahmet Kemaloğlu cezaevinde intihar etti

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Zeynep Şenpınar, 24 Mayıs'ta erkek arkadaşı boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'nun Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'ndeki evine gitti. İkili arasında çıkan tartışma sırasında Kemaloğlu, iddiaya göre Şenpınar'ı dövdü. Kemaloğlu, ardından mutfaktan aldığı ekmek bıçağını Şenpınar'ı göğsüne sapladı. Kendisini de yaralayan Kemaloğlu, sağlık ekiplerini aradı. İhbar gelen ekipler, Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan Kemaloğlu, tedavi altına alındı. Polis ekiplerince yapılan incelemede Şenpınar'ın arkadaşına, "Ahmet ile net bir şekilde bitti. Bir aydır hiçbir şekilde birbirimizle alakamız yok. Sadece aşırı alışkanlığın verdiği üzüntüyü yaşıyorum. Şarttı, belki de" şeklinde mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Selim Ahmet Kemaloğlu'nun cinayetin hemen ardından, kendisine ait sosyal medya hesabından "İki cana kıydınız, gözünüz aydın" paylaşımını yaptığı tespit edildi.

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UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRIP, GERİ ÇEKMİŞ

Zeynep Şenpınar'ın cinayetten 2 hafta önce polis merkezine giderek, Kemaloğlu'ndan şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi olduğu, 15 gün evden uzaklaştırma kararı aldırdığı ancak daha sonra geri çektiği belirlendi. 14 suçtan kaydı bulunan Kemaloğlu'nun en son 28 Ağustos 2019'da 'cinsel saldırı' ve 'kasten yaralama' suçlarından gözaltına alınıp, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Tedavisinin ardından Selim Ahmet Kemaloğlu, adliyeye sevk edilip, mahkemece tutuklandı. Kemaloğlu hakkında, 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

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SAVCI: SIRF ÖLDÜRMÜŞ OLMAK İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Savcı, verdiği mütalaasında suçun 'canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' eylemine uyması nedeniyle Kemaloğlu'nun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Mütalaada, sanığın, hiçbir somut neden, öldürülenden kaynaklı hiçbir haksız eylem bulunmaksızın, 37 bıçak darbesi ile Zeynep Şenpınar'ı öldürdüğünün sabit olduğuna dikkat çekilip, "Sanık, içgüdüsel tatmin amacı ile öldürülene toplamda bu kadar çok bıçak darbesi ile saldırarak sırf öldürmüş olmak için öldürmüştür" ifadeleri kullanıldı.

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YARGITAY 22 EKİM'DE CEZAYI ONADI

Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, Kemaloğlu'na 'iyi hal' indirimi uygulayarak müebbet hapis cezasına çarptırdı. Şenpınar ailesinin avukatları, yerel mahkemenin kararıyla ilgili olarak itirazda bulundu ve dosya İzmir Bölge Adli Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'ne gitti. İstinaf Mahkemesi, yapılan itirazı reddederek verilen kararı hukuka uygun buldu. İstinafın kararı sonrasında temyiz isteminde bulunuldu ve dosya Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'ne gitti. Daire heyeti, dosyayla ilgili olarak temyiz incelemesini tamamladı. Heyet, sanığın cezai ehliyetine ilişkin alınan raporun yetersiz ve usulüne uygun olmadığına, sanık hakkında söz konusu eylemin canavarca hisle, eziyet çektirerek ve beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasından hüküm kurulması gerektiğine yönelik itirazları reddetti. Daire heyeti, 22 Ekim'de Selim Ahmet Kemaloğlu'na verilen müebbet hapis cezasını onadı.

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CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ

Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutulan Selim Ahmet Kemaloğlu'nun tek olarak kaldığı odada, saat 08.00 sıralarında karyolanın üst tarafına çarşafla asılmış cesedi bulundu. İntihar ettiği belirlenen Kemaloğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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(DHA)

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cinayet İntihar Muğla boksör

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