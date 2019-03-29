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Zeynep'in katil zanlısı teyzesinin oğlu gözaltında (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 18:57 | Son Güncelleme

ZEYNEP'İ 10 BİN KİŞİ UĞURLADI Kırklareli'de öldürülen Zeynep Esin'in cenazesi, Devlet Hastanesi'nden alınarak helalik alınması için evine getirildi.

Zeynep'in katil zanlısı teyzesinin oğlu gözaltında (4)

ZEYNEP'İ 10 BİN KİŞİ UĞURLADI
Kırklareli'de öldürülen Zeynep Esin'in cenazesi, Devlet Hastanesi'nden alınarak helalik alınması için evine getirildi. Burada okunan dualarla komşularından helallik alındı. Daha sonra Zeynep'in cenazesi, aynı mahallede bulunan Sultan Reyhani Camisi'ne cenaze aracıyla götürüldü. Cenazeye AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Vali Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, ailenin yakınları, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcilerinin de ralarında bulunduğu yaklaşık 10 bin kişi katıldı.
'ZEYNEP ŞEHİTTİR'
Kırklareli İl Müftüsü Hüzeyin Demirtaş, vahşice katledilen Zeynep'in Allah katında şehit sayıldığına söyleyerek, cenaze namazı öncesi yaptığı konuşmada, "Çok hüzünlüyüz, üzüntülüyüz. Hayatının baharında 11 yaşında pırıl, pırıl bir kardeşimiz katledildi. Yani şehit oldu. Tabi en fazla acıyı annesi, babası yakın dostları çeker, ama görüyorum bizim halkımız milletimiz çok kadir şinas. Bu yavrumuzun acısını derinden hissettiler. Bugünlerde siyasi partilerimizin seçimleri var, projelerini anlatıyorlar. Ama bu cenazemiz vesilesiyle bu propagandayı bırakmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum, işte Kırklareli'nin farkı bu" dedi.
VALİ BİLGİN: EVLADIMLA AYNI YAŞTA
Cenaze namazı öncesi konuşan Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yaşanan olaya çok üzüldüğünü söyleyerek yaptığı duygusal konuşmasında, "Güzel şehrimizin böyle bir olayla anılması üzücü. Kendi evladımı düşünüyorum. Kendi evladımda aynı yaşta. Hakikatten bizleri çok üzdü. Tahsilatları yoktu zaten, inşallah şehittir. Allah bizimde şahadetimiz kabul eylesin. Yüce Allah başta ailesi olmak üzere tüm Kırklareli halkına sabır versin. Bu kalabalığı burada görmekten Kırklareli Valisi olarak ok mutlu oldum. Keşke böyle bir acıyla burada olmasaydık"dedi.
Kılınan cenaze namazının ardından Zeynep'in tabutunun başına tuvak konularak götürüldüğü Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Zeynep'in annesi Elif Esin ile babası Sezer Esin, Kırklareli Devlet Hastanesi'nde tedavi altında oldukları için cenazeye katılamadı.
ZANLI TUTUKLANDI
Bu arada Zeynep Esin'i öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan teyzesinin oğlu Kerem Solako, emniyetteki sorgusunun ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Zanlı Kerem Solako, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine konuldu.

FOTOĞRAFLI

Zeynep'in katil zanlısı teyzesinin oğlu gözaltında (4)Zeynep'in katil zanlısı teyzesinin oğlu gözaltında (4)Zeynep'in katil zanlısı teyzesinin oğlu gözaltında (4)Zeynep'in katil zanlısı teyzesinin oğlu gözaltında (4)

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