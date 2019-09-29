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Zeytin çekirdekleri Mehmet Emin dedenin elinde tespih ve kolye oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 11:30 | Son Güncelleme

Karaman’da yaşanan 91 yaşındaki Mehmet Emin Güzel, zeytin çekirdeğinden yaptığı tespih ve kolyeleri ziyaretine gelenlere hediye olarak veriyor.Çiftçi emeklisi olan 5 çocuk ve 9 torun sahibi Mehmet Emin Güzel, eşi Emine Güzel (87) ile Rauf Denktaş Mahallesi’nde bulunan evlerinde yaşamını sürdürüyor.

Zeytin çekirdekleri Mehmet Emin dedenin elinde tespih ve kolye oluyor

Karaman’da yaşanan 91 yaşındaki Mehmet Emin Güzel, zeytin çekirdeğinden yaptığı tespih ve kolyeleri ziyaretine gelenlere hediye olarak veriyor.
Çiftçi emeklisi olan 5 çocuk ve 9 torun sahibi Mehmet Emin Güzel, eşi Emine Güzel (87) ile Rauf Denktaş Mahallesi’nde bulunan evlerinde yaşamını sürdürüyor. Mehmet Emin Güzel, boş zamanlarını mini bir atölyeye çevirdiği evinin balkonunda geçiriyor. Güzel, zeytin çekirdeklerini kolla çevrilen zımparayla tespih tanesi haline getirdikten sonra matkapla deliyor. 91 yaşında olasına rağmen çalışmayı çok sevdiğini kaydeden Mehmet Emin Güzel, "Boş zamanlarımı değerlendirmek için zeytin çekirdeğinden tespih ve kolye yapıyorum. Yaptığım bu tespih ve kolyelerin çoğunluğunu ise ziyaretime gelen tanıdıklarıma hediye olarak veriyorum. Şimdiye kadar birkaç tanesini sattım" dedi.
Eli ayağı tutan yaşıtlarına da vakit geçirmeleri için bir uğraş bulmaları tavsiyesinde de bulunan Güzel, "Eşim de bu konuda bana destek oluyor. Boş duracağına zaman geçirmek için yap diyor" diye konuştu.

Zeytin çekirdekleri Mehmet Emin dedenin elinde tespih ve kolye oluyor

Zeytin çekirdekleri Mehmet Emin dedenin elinde tespih ve kolye oluyor

Zeytin çekirdekleri Mehmet Emin dedenin elinde tespih ve kolye oluyor

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