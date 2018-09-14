Zeytin Dalı Harekatı'nda 2 askeri şehit eden 9 terörist yakalandı (1)

HATAY, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nı şehit eden terörist grup, Suriye'de düzenlenen operasyonla yakalandı. PKK/YPG/PYD mensubu 9 terörist, MİT ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalanarak Hatay'a getirildi. Teröristler, şehit askerlerden Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın naaşını kaçırmıştı.
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