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Zeytin Dalı Harekatı'nda 2 askeri şehit eden 9 terörist yakalandı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2018 20:01 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nı şehit eden terörist grup, Suriye'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

HATAY, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nı şehit eden terörist grup, Suriye'de düzenlenen operasyonla yakalandı. PKK/YPG/PYD mensubu 9 terörist, MİT ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalanarak Hatay'a getirildi. Teröristler, şehit askerlerden Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın naaşını kaçırmıştı.

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