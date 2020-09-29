Zeytin ekstresi kalp sağlığından koruyor mu?

Kalp sağlığının korunması kaliteli ve uzun bir yaşam için kritik bir önem taşıyor. Tüm dünyada yaşamı tehdit eden sağlık sorunları arasında ilk sırada yer alan kalp hastalıkları, her yaş grubundaki bireyleri tehlike altına alıyor. Sağlıksız yeme alışkanlıkları, stres, egzersizden uzak hareketsiz yaşam, tütün kullanımı ile bağlantılı olarak sıklıkla ortaya çıkabiliyor. Genetik geçiş, kalp ve damar hastalıkları açısından önemli bir neden olsa da bu faktör tek başına kalp hastalığına neden olmadığı öne sürülüyor. Bu yüzden, bu tarz rahatsızlıklardan korunmak büyük oranda kişinin yaşam tarzına bağlı olarak geliştirildiği düşünülüyor. Sosyal ekonomik faktörler ve şehirleşme gibi küresel değişiklikler de kalp hastalıkları konusunda belirleyici nedenler arasında yer alıyor.

Kalp sağlığını korumak ve kalp hastalıklarına korunmada sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite, düzenli uyku, stresle baş etme, tansiyon ve şeker kontrolü ve kolestrol dengesi oldukça önemli. Vücudun fonksiyonlarını sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için doğru beslenme en önemli parçalardan biridir. Sağlıklı bir kalp için dengeli beslenmenin ve her besinden gerektiği kadar almanın doğru olduğu ön plana çıkıyor.