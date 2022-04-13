Zeytin ve incir mucizesi! Sadece 21 günde olacaklara inanamayacaksınız

Hastalıklardan uzak kalmak, zayıflamak, fazla yağları eritmek, bağışıklık sistemini güçlü tutmak isteyenler için, sofraların vazgeçilmezi en sağlıklı meyvelerden biri olarak kabul edilen zeytin, incirle birleştiğinde tam bir şifa kaynağına dönüşüyor.

ZEYTİN VE İNCİR MUCİZESİ

Dengeli bir diyetin parçası olarak incir yemek, tok kalmanıza ve aşırı yemekten kaçınmanıza yardımcı olur. Canan Karatay, İbrahim Saraçoğlu gibi birçok tanınmış uzman tarafından tavsiye edilen zeytin ise, önemli vitamin ve minerallerin yanı sıra kalp sağlığını artıran iyi bir doymamış yağ kaynağıdır. Bağışıklık sisteminizi güçlendiren etkili polifenoller içerirler. Aynı zamanda, zeytinlerin sodyum oranı yüksektir, bu da besin değerlerini bir miktar azaltır. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de 7 defa zeytin, 1 defa da incir kelimesi yer almaktadır. Bu sağlıklı kürün de, Kuran’dan esinlenerek hazırlandığı belirtilmektedir. 7 defa zeytin, 1 defa da incir kelimesi, ayetler de geçerek, sağlıklı yaşamak için insanlara güç verdiği öngörülmektedir.

ZEYTİNİN FAYDALARI

Sabah ve akşam 7 zeytin 1 incir tüketerek şifalanma geleneği eski zamanlardan bu yana sürmektedir. Zeytinler özellikle düşük kalori yoğunluğuna sahiptir. Kalori yoğunluğu, bir yiyeceğin ağırlığına veya hacmine (gram olarak) göre bir gıdadaki kalori sayısının bir ölçüsüdür. Genel olarak, kalori yoğunluğu 4 veya daha fazla olan herhangi bir yiyecek yüksek olarak kabul edilir. Bütün siyah veya yeşil zeytinlerin kalori yoğunluğu 1–1,5 arasındadır. 10 adet yeşil veya siyah zeytin, meyvelerin büyüklüğüne göre 35-95 kalori içerebilir. Özellikle zeytin, vücudunuzdaki serbest radikaller olarak adlandırılan zararlı bileşiklerle savaşan polifenol antioksidanları çısından zengindir. Zeytin, kimyasal yapıları nedeniyle doymuş ve trans yağlardan farklı olan sağlıklı doymamış yağlara sahiptir. Tüm yağlar aynı miktarda kalori içerir, ancak doymamış yağlar vücudunuzu olumlu yönde etkiler.

İNCİRİN FAYDALARI

İncir, mideyi daha uzun süre dolu tutan çok miktarda diyet lifi içerir. Bu aynı zamanda günlük kalori alımında bir sekme tutmaya yardımcı olur. İncir, sindirim sisteminin korunmasına da yardımcı olan fisin adı verilen bir enzime sahiptir. Bu yiyecekler en ideal şekilde sindirilmesine yardımcı olur. İncirde bulunan kalsiyum, potasyum, fosfor, manganez, bakır ve magnezyum gibi mineraller kilo vermeye yardımcı olur. Sadece mineraller değil, incirde yüksek miktarda bulunan A ve B vitaminleri metabolizma hızını hızlandırmaya yardımcı olur.

7 ZEYTİN 1 İNCİR KÜRÜNÜN FAYDALARI

Vücudu arındırır: İncir ve zeytinde bulunan yüksek antioksidanlar vücuttaki serbest radikalleri bertaraf etmekte harikadır.

Ödem ve şişkinliği yok eder: Her gün 7 zeytin 1 incir kürü uygulamak şişkinlik, ödem gibi problemler için adeta ilaç etkisi gösterecektir.

Yağ yakımını hızlandırır: Zeytin ve incir, vücudunuza yük olan fazla yağların yakılmasını kolaylaştırır. Laktoza alerjisi olan kişilerin kalsiyum maddesini depolamasının en doğal yolu bu ikilidir.

Hücreleri yeniler: İki besinde çok güçlü antioksidan olduğundan vücudun gün boyu temizlenmesini destekler. Böylece vücudun genç hücrelerinin sayısını artırarak yaşlanmayı geciktirir. Hücre yenilenmesinde rol oynayan zeytin ve incir, beyin hücrelerinden cilt hücresine kadar gücünü gösteriyor.

Metabolizmayı hızlandırır: İncir ve zeytin, metabolizma hızlandıran iki ayrı besindir.

Açlık krizlerini önler: 7 zeytin 1 incir tüketen kişilerin, daha az acıktığı bilinmektedir. Böylece gün içinde ihtiyacınız kadar kalori alıp kaçamaklardan uzak kalabilirsiniz.

Kansere karşı tam bir kalkan: 7 zeytin 1 incir kürünün öyle bir faydası var ki, adeta çağın en yaygın sağlık problemi kanserli hücreler için bir kalkan! Kanserli hücreler, bağışıklık sistemi zayıf olan bünyelere kolayca yerleşir. Bu duruma kesin çözüm bulmak için 7 zeytin 1 incir tüketebilirsiniz.

7 ZEYTİN 1 İNCİR KÜRÜ NASIL YAPILIR?

7 zeytin 1 incir kürü her sabah kahvaltıdan önce ve her akşam yatmadan 2-3 saat önce 21 gün boyunca uygulanır. Bu zamanlar vücudun yenilenme saatleridir.

Bu uygulamada incirin kuru olup olmaması önemli değildir. Bu iki besini günlük düzenli olarak tüketmeniz önemlidir.

Kürü uyguladıktan sonra 1 büyük bardak su içmelisiniz.

Tuzsuz organik zeytin tüketmek sağlığınız için daha faydalıdır.

Vücudunuzdaki faydalarını hissetmek için kürü uygularken sağlıklı beslenmeye özen göstermelisiniz.

7 zeytin 1 incir kürü düşük kalorili bir diyetle birlikte uygulandığında hızla kilo vermenizi sağlar.

Kürün ödem ve şişkinlik atan etkilerini 3-4 gün içinde fark edebilirsiniz. Kilo vermek için sabırlı olmanız gerekir. Birkaç gün geçtikten sonra vücudunuzda oluşan değişimleri fark edebilirsiniz.

7 ZEYTİN 1 İNCİR YİYEREK ZAYIFLAMA

7 zeytin ve 1 incir toplamda yaklaşık 100 kaloriye denk gelecektir. Bu kalori miktarı ise gün içindeki ihtiyaç duyduğunuz enerjiyi karşılar.

Bu kürü uygularken şifalanmanın yanı sıra hızla zayıflamak istiyorsanız düşük kalorili bir diyet şarttır. Hepimiz biliyoruz ki, yüksek kalorili beslenerek zayıflamak imkansızdır. O nedenle zeytin ve incir kürünü uygularken daha hızlı kilo vermek isteyenlerin bazı ipuçlarına dikkat etmesi gerekir.

Sabah kahvaltınızı protein ve lif ağırlıklı yapın.

Sağlıklı pişirme yöntemleri (buharda, ızgara, haşlama...vb) tercih edin.

Yemeklere eklediğiniz yağı azaltın.

Beyaz ekmek tüketmeyin, tam tahıllı gıdalara geçiş yapın.

Porsiyonlarınızı küçük tutun.

Öğünlerin arasında atıştırmayın.

Tatlıyı haftada bir olarak sınırlandırın ve ekleme şekeri azaltın.

Daha çok hareket etmeye özen gösterin. (Posta)



