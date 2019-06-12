HABER

Zeytinburnu’nda 5 ayda 2 bin 275 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 22:05 | Son Güncelleme

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğünde kaçak göçle ilgili mücadele için oluşturulan birimin yaptığı çalışmalar neticesinde ilk beş ayda 2 bin 275 kaçak göçmen yakalandı.Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçak göçle mücadele için yeni birim oluşturuldu.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğünde kaçak göçle ilgili mücadele için oluşturulan birimin yaptığı çalışmalar neticesinde ilk beş ayda 2 bin 275 kaçak göçmen yakalandı.
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçak göçle mücadele için yeni birim oluşturuldu. Oluşturulan birimin yaptığı çalışmalar neticesinde kaçak göçle ilgili büyük bir ivme yakalandı. Birimin yaptığı çalışmalar neticesinde ilk beş ayda 2 bin 275 kaçak göçmen yakalanarak İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğünü gönderildi. Ekiplerin yaptığı bu çalışmalar neticesinde gün içerisinde 42 kişi daha yakalanırken, operasyonların artarak devam edeceği öğrenildi.

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Yalova-Bursa Karayolu'nda iki TIR bariyerlere çarptı, trafik 1 saat ulaşıma kapandıYalova-Bursa Karayolu'nda iki TIR bariyerlere çarptı, trafik 1 saat ulaşıma kapandı
Manisa'da traktör dereye devrildi: 1 ölü, 1 yaralıManisa'da traktör dereye devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

Hulusi Akar'dan CHP, MHP ve İYİ Parti'ye ziyaret

Hulusi Akar'dan CHP, MHP ve İYİ Parti'ye ziyaret

Karamollaoğlu'ndan pasaport açıklaması

Karamollaoğlu'ndan pasaport açıklaması

ABD'den kritik ziyaret! Türkiye'ye geliyor

ABD'den kritik ziyaret! Türkiye'ye geliyor

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çok konuşulan tabela değiştirildi

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Çorum'da hortum büyük hasar yarattı

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Adana'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı

Adana'daki cinsel istismar olayında yeni gelişme

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.