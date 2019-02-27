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Zeytinburnu'nda kavga eden iki grup ortalığı savaş alanına çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 00:32 | Son Güncelleme

ZEYTİNBURNU'nda bu akşam kavga eden iki grup ortalığı savaş alanına çevirdi.

Zeytinburnu'nda kavga eden iki grup ortalığı savaş alanına çevirdi

Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)-ZEYTİNBURNU'nda bu akşam kavga eden iki grup ortalığı savaş alanına çevirdi. Döner bıçaklarının da kullanıldığı iddia edilen kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, saat 21.30 sıralarında Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Sokağın ortasından ortalığı savaş alanına çeviren kavga sırasında döner bıçaklarının da kullanıldığı iddia edildi. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis müdahale ederek kavgayı sonlandırdı. Kavganın Suriye uyruklu iki grup arasında yaşandığı iddia edildi.

O ANLAR KAMERADA
Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Sokağı gören yüksek bir yerden çekildiği anlaşılan görüntülerde, sokakta iki grup arasında ortalığı savaş alanına çeviren kavga görülüyor.

(FOTOĞRAF)

Zeytinburnu'nda kavga eden iki grup ortalığı savaş alanına çevirdiZeytinburnu'nda kavga eden iki grup ortalığı savaş alanına çevirdiZeytinburnu'nda kavga eden iki grup ortalığı savaş alanına çevirdi

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