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Zeytinburnu'nda yoldan geçen 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 11:08 | Son Güncelleme

ZEYTİNBURNU'nda çıkan silahlı kavgada, yoldan geçen biri kadın 2 kişiyi yaraladı.

Zeytinburnu'nda yoldan geçen 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada

Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA) ZEYTİNBURNU'nda çıkan silahlı kavgada, yoldan geçen biri kadın 2 kişiyi yaraladı. Şüpheliler yakalanırken, silahlı kavga anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi'nde 11 Eylül'de meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada, yoldan geçen birisi kadın 2 kişi, vurularak yaralandı. Silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda şüpheliler Ertan K.(23) ve Veysi T.(21)'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, 25 Eylül'de adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ertan K. 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanırken, Veysi T. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Kavga ve yoldan geçen kişilerin yaralanması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
(FOTOĞRAF)

Zeytinburnu'nda yoldan geçen 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga kameradaZeytinburnu'nda yoldan geçen 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada

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