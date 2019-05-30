Zıbın şeklindeki gelinlik tartışma konusu oldu, utanç verici bulundu

Bir gelinin adayının bodysuit (çıtçıtlı body, zıbın) şeklinde tasarlanan gelinliği internete düşünce tartışma konusu oldu. Bir Facebook grubunda gelinliği denerken çektiği videoyu paylaşan gelin adayına kullanıcıların birçoğu olumsuz yorumda bulundu.

Gelinlik provasında çektiği klip ile sosyal medyada yorum isteyen gelin adayı oldukça heyecanlı ve mutlu görünüyordu. Işıltılı bir korse ve abartılı dantel süslemeyle tamamlanan elbise, koridordan yürürken giyeceği çıkarılabilir ışıltılı bir tül eteğe de sahip.

Tartışmalara neden olan en önemli nokta ise bodysuit şeklinde tasarlanan parçaya yükseklik kazandırmak için arka tarafa tasarlanan ilave yükseklikler oldu. Etek çıkarıldığında gelinliğin çok garip göründüğünü söyleyen kullanıcılardan birisi "Kalçasına bakarsanız, sert kaplama, tül eteği desteklemek için kalkık duruyor. Bu elbisenin kabarık görünmesini sağlıyor ancak etek çıkarıldığında çok garip görünüyor” yorumunu yaptı.

Bir başka kullanıcı ise “kalçanın etrafındaki şey ne? benden koca bir hayır. Bu utanç verici” şeklinde yorum yaparken bir başka kullanıcı “güvenini seviyorum ama bu elbise doğru tercih değil ”dedi.

Tabi bütün eleştiriler gelin adayını eleştiren şekilde değildi. “Bazı kullanıcılar gelinlik için çok etkileyici ve asla utanç verici değil” yorumunda bulundu.

