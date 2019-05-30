KADIN

Zıbın şeklindeki gelinlik tartışma konusu oldu, utanç verici bulundu

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 30.05.2019 11:01 | Son Güncelleme

Yaz aylarının gelmesiyle plaj düğünleri de başladı. Ancak her zaman olduğu gibi gelinlik modeli seçimleri tartışma konusu olmaya devam edecek gibi. Cesur tasarımı ile giydiği gelinlikle çektiği videosunu internette paylaşan ABD’li gelinin videosu kullanıcıları ikiye böldü.

Zıbın şeklindeki gelinlik tartışma konusu oldu, utanç verici bulundu

Bir gelinin adayının bodysuit (çıtçıtlı body, zıbın) şeklinde tasarlanan gelinliği internete düşünce tartışma konusu oldu. Bir Facebook grubunda gelinliği denerken çektiği videoyu paylaşan gelin adayına kullanıcıların birçoğu olumsuz yorumda bulundu.

1

Gelinlik provasında çektiği klip ile sosyal medyada yorum isteyen gelin adayı oldukça heyecanlı ve mutlu görünüyordu. Işıltılı bir korse ve abartılı dantel süslemeyle tamamlanan elbise, koridordan yürürken giyeceği çıkarılabilir ışıltılı bir tül eteğe de sahip.

2

Tartışmalara neden olan en önemli nokta ise bodysuit şeklinde tasarlanan parçaya yükseklik kazandırmak için arka tarafa tasarlanan ilave yükseklikler oldu. Etek çıkarıldığında gelinliğin çok garip göründüğünü söyleyen kullanıcılardan birisi "Kalçasına bakarsanız, sert kaplama, tül eteği desteklemek için kalkık duruyor. Bu elbisenin kabarık görünmesini sağlıyor ancak etek çıkarıldığında çok garip görünüyor” yorumunu yaptı.

3

Bir başka kullanıcı ise “kalçanın etrafındaki şey ne? benden koca bir hayır. Bu utanç verici” şeklinde yorum yaparken bir başka kullanıcı “güvenini seviyorum ama bu elbise doğru tercih değil ”dedi.

4

Tabi bütün eleştiriler gelin adayını eleştiren şekilde değildi. “Bazı kullanıcılar gelinlik için çok etkileyici ve asla utanç verici değil” yorumunda bulundu.

Satın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesiSatın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesi
Ses getiren defile! Rahim desenli elbise damga vurduSes getiren defile! Rahim desenli elbise damga vurdu
İlginç iddia! Okuduktan sonra göğsünüzü kontrol edeceksiniz İlginç iddia! Okuduktan sonra göğsünüzü kontrol edeceksiniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gelinlik cesur gelinlik tasarımı zıbın gelinlik

En Çok Okunan Haberler

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

Survivor'da adalar birleşti! Yarışmacılardan Acun Ilıcalı'yı şaşırtan tepki!

Survivor'da adalar birleşti! Yarışmacılardan Acun Ilıcalı'yı şaşırtan tepki!

İlginç iddia! Okuduktan sonra göğsünüzü kontrol edeceksiniz

İlginç iddia! Okuduktan sonra göğsünüzü kontrol edeceksiniz

Ses getiren defile! Rahim desenli elbise damga vurdu

Ses getiren defile! Rahim desenli elbise damga vurdu

Büyük göğüslü kadınlar su içinde daha mı iyi?

Büyük göğüslü kadınlar su içinde daha mı iyi?

Pedlere, tamponlara alnernatif mi geliyor? Çevreci, tekrar kullanılabilir ped trendi!

Pedlere, tamponlara alnernatif mi geliyor? Çevreci, tekrar kullanılabilir ped trendi!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Mutfak dolaplarınızdaki 8 sivilce ilacı

Mutfak dolaplarınızdaki 8 sivilce ilacı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Tarihe geçti! Dünya müslüman modeli konuşuyor

Tarihe geçti! Dünya müslüman modeli konuşuyor

Beklenmedik anlarda mükemmel görünmenin 6 sırrı

Beklenmedik anlarda mükemmel görünmenin 6 sırrı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gucci'den ses getiren defile! Cinsiyet eşitliği ve kişisel özgürlük teması dikkat çekti

Ses getiren defile! Rahim desenli elbise damga vurdu

Okuduktan sonra göğsünüzü kontrol edeceksiniz! İddiaya göre her kadının sol göğsünde çil bulunuyor

İlginç iddia! Okuduktan sonra göğsünüzü kontrol edeceksiniz

Estetik operasyonların hayatımızdaki yeri nasıl bu kadar çok önemli oldu?

Estetik operasyon neden bu kadar önemli?

Liposuction zayıflama yöntemi değil! Uyluk, kalça ve basen bölgelerinde ortaya çıkabilen durumlar...

Uyluk, kalça ve basen bölgelerinde ortaya çıkabilen durumlar...

Önce güvenlik! 250 Euro'ya satılan elbise prezervatife benzetildi

Önce güvenlik! Prezervatife benzetildi alay konusu oldu

Kaş dökülmesi yüz ifadesini etkiliyor

Moda akımlarının etkisinde kalınıyor, ancak inandırıcılıkta büyük rolü var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.