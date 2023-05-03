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Zigana Tüneli nerede, kaç km? Zigana Tüneli nereleri bağlar? Dünyanın en uzun 3. tüneli hizmete giriyor!

03.05.2023 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zigana Tüneli bugün hizmete açılıyor. Kullanıcılar 'Zigana Tüneli nerede ve kaç kilometre?' gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. Türkiye ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun tüneli olan Zigana Tüneli'nin temeli 17 Mart 2017'de atılmıştı. Sona gelinen tünelde açılış yapılıyor. Peki, Zigana Tüneli nerede, kaç km? Zigana Tüneli nereleri bağlar? İşte ayrıntılar...

Zigana Tüneli nerede, kaç km? Zigana Tüneli nereleri bağlar? Dünyanın en uzun 3. tüneli hizmete giriyor!

Zigana Tüneli açılışı nedeniyle konu ile ilgili aramalar hız kazandı. Karadeniz bölgesinde yeni bir nefes olacak olan Yeni Zigana Tüneli, Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise sayılı çift tüp kara yolu tünellerinden biri olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak olan açılış, vatandaşlar tarafından oldukça yakından takip ediliyor. Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Yeni Zigana Tüneli ile yıllardır sürücülerin korkulu rüyası olan Zigana Geçidi tarihe karışacak. ayrıntılar haberimizde...

ZİGANA TÜNELİ NEREDE, KAÇ KM?

Zigana Tüneli, Karadeniz Bölgesi'ndeki Kuzey Anadolu Dağları'nda bulunan bir kara yolu tünelidir. Gümüşhane ve Trabzon'dan geçen tünel, güneyde Torul ile kuzeyde Maçka arasında yolunun bir parçası olacaktır. 14.476 m (47.493 ft) uzunluğuyla ülkenin en uzun kara yolu tünelidir. Zigana Geçidi Gümüşhane'den 60, Trabzon'dan 120 kilometre uzaklıkta yer alır. Trabzon – Gümüşhane yolu üzerinde bulunan geçit, ayrıca Karaca mağarasına 30 km mesafede bulunmaktadır.

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ZİGANA TÜNELİ NERELERİ BAĞLAR?

Zigana Tüneli Doğu Karadeniz'in en önemli ticaret merkezlerinden olan Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlıyor. Tünel aynı zamanda Doğu Karadeniz'i, İç Anadolu bölgesine bağlamaktadır. Trabzon-Aşkale Yolu'nun 44'üncü kilometresindeki Maçka-Başarköy mevkisinde başlayıp, 67'nci kilometrede yer alan Köstere-Gümüşhane Yolu'na köprülü kavşak ile bağlanıyor. Zamandan 40 milyon TL, akaryakıttan 99 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 139 milyon TL tasarruf edilmesi hedeflenen dev proje ile mevcut yol 8 kilometre kısaltılmış olacak.

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Zigana Tüneli ek olarak İran, Irak olmak üzere tüm Orta Doğu ülkelerinin Karadeniz'e ulaşması açısından hayati önem taşıyor. Tünelle birlikte, yaklaşık 1,5 buçuk saat süren Gümüşhane-Trabzon arası da 30 dakikaya düşecek.


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