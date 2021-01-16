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  4. Zihinsel engelli genci, kamyona kelepçeleyip koşturmuşlardı! 6 kişi adliyeye sevk edildi

Zihinsel engelli genci, kamyona kelepçeleyip koşturmuşlardı! 6 kişi adliyeye sevk edildi

16.01.2021 23:06 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde zihinsel engelli birey, arkadaşları tarafından kamyonete kelepçelenerek koşturulmaya zorlandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Haberleri gören baba Ş.S.'nin şikayeti üzerine ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir grup genç, yüzde 50 zihinsel engelli Ö.S.’yi (32) kamyonete kelepçelenerek koşturulmaya zorlandı. Haberleri gören baba Ş.S. emniyete giderek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine polis ekipleri, engelli gence kelepçe takıp, kamyoneti hareket ettiren 6 kişiyi ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirdi.

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E.K., G.K., S.Ç., H.Ç., Y.T. ve A.T. hakkında, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan işlem başlatıldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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