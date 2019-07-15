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Zimbabve'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 18:29 | Son Güncelleme

15 Temmuz şehitleri Zimbabve'nin başkenti Harare'de anıldı

Zimbabve'nin başkenti Harare'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla basın toplantısı ve anma etkinliği gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Harare Büyükelçisi Hakan Kıvanç, etkinlikte gazetecilere darbenin arkasındaki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin bilgiler verdi.

Kıvanç, kendilerini eğitim ve hayır işleriyle uğraşan toplumsal bir hareket olarak lanse eden, ancak karanlık ve sinsi, siyasi ve ekonomik emelleri bulunan FETÖ'nün, 3 yıl önce Türkiye’nin maruz kaldığı en kanlı terör saldırısını gerçekleştirdiğini belirtti.

Hain terör saldırısı neticesinde, 15 Temmuz 2016 gecesi 251 kişinin şehit olduğunu, 2 binden fazla kişinin yaralandığını anımsatan Kıvanç, "Devlet kaynaklarını ve otoritesini örgüt çıkarları doğrultusunda kullanan FETÖ, masum bir eğitim hareketi kisvesi altında hiçbir yasal ve ahlaki sınır tanımayan radikal bir grup yetiştirdi ve bunları devletin en kritik kurumlarına yerleştirdi." dedi.

Kıvanç, hain kalkışma gecesinde Türk milletinin devletini ve demokratik kazanımlarını korumak için hayatını vermeye hazır olduğunu gösterdiğini anlattı.

Yurtiçinde FETÖ'ye karşı yapılan mücadele çerçevesinde öncelikle 15 Temmuz'un sorumlularının adalet önüne çıkarıldığını ifade eden Kıvanç, FETÖ'nün devlet kurumları ve özel sektör içindeki paralel yapılanması ve mensupları hakkında adli ve idari süreç başlatıldığını dile getirdi.

Kıvanç, FETÖ ile mücadele sürecinin yurt içinde ve yurt dışında kararlıkla sürdürüldüğünü vurgulayarak, "Yurt içinde omurgasını kaybetmiş olan FETÖ, Türkiye dışındaki yapılarıyla ayakta kalmaya çalışmakta ise de hükümetimizin ve bakanlığımızın kararlı mücadelesiyle bu yapılanmalar da büyük ölçüde çökertilmek üzeredir. Dost ülkeler, FETÖ’nün kendileri için de bir tehdit olduğunu anlamış ve gerekli önlemleri almış ve almaktadır." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Zimbabve

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