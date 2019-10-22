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Zimbabve'de kamu çalışanları grev başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 11:55 | Son Güncelleme

Zimbabve'de kamu çalışanları grev başlattı

Ekonomik krizin büyüdüğü Zimbabve'de yüz binlerce kamu çalışanı grev başlattı.

Zimbabve'de 300 bin kamu çalışanının üye olduğu, güvenlik ve sağlık hariç tüm kamu çalışanı sendikalarının altında toplandığı Apex Konseyi, basına yaptığı açıklamada, memurların maaşlarını alamamaları ve yüksek enflasyon nedeniyle grev başlattıklarını duyurdu.

Açıklamada, hükümetin çalışanlara karşı çifte standart uyguladığı ve birçok alanda yapılan zamlara rağmen maaşlarda önemli ölçüde azalma olduğu vurgulandı.

Zimbabve'de kırsal bölgelerde çalışan öğretmenler, eksik maaş ödemesi nedeniyle grev başlattıklarını açıklamıştı.

Ülkedeki doktorlar da yaklaşık 1,5 aydır grev yapıyor.

Uluslararası Para Fonunun verilerine göre, ülkede yıllık enflasyon yüzde 300 dolaylarında.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün açıklamasına göre ise ülkede 5,5 milyon kişi gıda yardımına muhtaç durumda.

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