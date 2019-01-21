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Zimbabve'de sendika lideri gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 21:27 | Son Güncelleme

Zimbabve'de sendika lideri gözaltına alındı

Zimbabve'de polis, Sendikalar Kongresi Genel Sekreteri Japhet Moyo'yu gözaltına aldı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Sendikalar Kongresi Genel Sekreteri Moyo, ülkede devam eden protestolar nedeniyle Çin seyahati dönüşü Robert Mugabe Havalanı'nda gözaltına alındı.

Ülkedeki protestolar nedeniyle Zimbabveli aktivist Evan Mawariri de geçen hafta gözaltına alınmıştı.

Zimbabve'de, petrol fiyatlarındaki artışın protesto edildiği ve en az 5 kişinin hayatını kaybettiği gösterilerin ardından, ülkede sosyal medya sitelerine yasak konulmuş, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle internet bağlantısı kesilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
protesto Zimbabve

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