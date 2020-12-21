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Zımpara kağıdı gibi ayaklara son! Topuk çatlağına ne iyi gelir? İşte cevabı

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da can sıkan topuk çatlakları zaman zaman ağrılı ve acı verici olabiliyor. Biz de binlerce kişinin sorduğu, ‘topuk çatlağına ne iyi gelir?’ sorusuna tek bir cevap bulduk. Çözüm için uzağa gitmenize de gerek yok. Bu ürün kuşkusuz herkesin mutfağında var.

Zımpara kağıdı gibi ayaklara son! Topuk çatlağına ne iyi gelir? İşte cevabı

Bazen çözüm o kadar basittir ki gerçekten işe yarayacağına inanmak zordur. Çatlak topuklar için bu çözümde de durum böyle. Mısır nişastasından bahsediyoruz. Bu nişasta, topuklarınızdaki kötü çatlaklara karşı oldukça etkilidir ve kullanımı da çok kolaydır.

TOPUK ÇATLAĞINA İYİ GELEN MISIR NİŞASTASI KULLANIMI İSE ŞÖYLE...

Uyumadan önce topuklarınızı bolca mısır nişastası kullanın. Çatlakların mısır nişastasıyla düzgün şekilde kapatıldığından emin olun. Daha sonra çorap giyin ve yatağa gidin. Sabah mısır nişastasını durulayın ve bir süre sonra topuklarınızın iyileşmeye başladığını ve tekrar pürüzsüz hale geldiğini fark edeceksiniz.

Topuklarınızdaki çatlaklar derin mi?

O zaman önce ayaklarınızı özel bir ayak törpüsü ile törpülemek kullanışlı olabilir. Daha sonra, mısır nişastasını yukarıda anlattığımız gibi kullanın.

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