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Zincir kahvecilere taş çıkartır! Evde barista kalitesinde yapabileceğiniz 10 imza kahve tarifi

Kendi evinin baristası olmak isteyenler buraya! Zincir kahvecilerde içtiğimiz kahveleri evde yapmak aslında göründüğü kadar zor değil. Hatta çok daha kolay!

Zincir kahvecilere taş çıkartır! Evde barista kalitesinde yapabileceğiniz 10 imza kahve tarifi

1. En güzeliyle başlayalım: Caramel Macchiato

Zincir kahvecilere taş çıkartır! Evde barista kalitesinde yapabileceğiniz 10 imza kahve tarifi 1
Espresso, vanilya şurubu, süt ve karamel sosun klasik birleşimi. Sütü güzelce krema kıvamına getir. Vanilya şurubunu bardağa ekle ve üzerine köpürtülmüş sütü dök. En son hazırladığın espressoyu yavaşça ekle ki katmanlı bir görüntü oluşsun. Üzerine karamel sos gezdirerek servise hazır hale getirebilirsin.

2. Evde kolaylıkla yapılır: Iced Brown Sugar Oat Shaken Espresso

Zincir kahvecilere taş çıkartır! Evde barista kalitesinde yapabileceğiniz 10 imza kahve tarifi 2

Son dönemin en popüler soğuk kahvelerinden biri. Bir shaker veya kapaklı bir kavanoza esmer şeker ve sıcak espressoyu ekleyip şeker eriyene kadar karıştır. Üzerine bol buz ilave edip sertçe çalkala. Karışımı bardağa alıp üzerine yulaf sütü ekle. Ve hazır!

3. Sıcak havalarda iyi gider: Cold Brew

Zincir kahvecilere taş çıkartır! Evde barista kalitesinde yapabileceğiniz 10 imza kahve tarifi 3

İyi bir soğuk demleme için kahveyi suda saatlerce bekletmek gerekir ama bu kahveyi Philips Café Aromis ile saniyeler içinde hazırlayabiliyorsun! Makinenin soğuk demleme özelliğini seçtiğinde uzun saatler süren işlem özel teknolojisi sayesinde anında bardağına doluyor. Bardağı buzla doldurup tuşa basman yeterli. İstersen içine biraz da süt ekleyebilirsin.

4. Zincir kahvecilerden daha güzel yapılır: Flat White

Zincir kahvecilere taş çıkartır! Evde barista kalitesinde yapabileceğiniz 10 imza kahve tarifi 4
İyi bir Flat White için sütün mikro köpük kıvamında olması çok önemli. Sütü incecik köpürt. İdeal olarak double ristretto (yani yoğun espresso) üzerine bu pürüzsüz sütü ekle. Kahvenin yoğun gövdesi sütün ipeksi dokusuyla pürüzsüz bir şekilde birleşsin.

5. Ağzımız tatlansın: Iced White Chocolate Mocha

Zincir kahvecilere taş çıkartır! Evde barista kalitesinde yapabileceğiniz 10 imza kahve tarifi 5
Beyaz çikolata sosunu veya benmari usulü erittiğin beyaz çikolatayı bardağın dibine al. Üzerine sıcak espressoyu ekleyip çikolatayı iyice çözdür. Sonrasında bol buz ve soğuk süt ilave et. Tercihe göre üzerine çırpılmış krema da koyabilirsin.

6. Soğuk havalar için tarifi kaydet: Tarçınlı Dolce Latte

Zincir kahvecilere taş çıkartır! Evde barista kalitesinde yapabileceğiniz 10 imza kahve tarifi 6
Sütü köpürtürken içine bir çay kaşığı tarçın ve biraz esmer şeker ekle. Hazırladığın taze espressoyu fincana alıp üzerine bu aromalı ve sıcak köpüklü sütü yavaşça dök. Hem kokusu hem tadı kış ayları için birebir.

7. Kahve mi yoksa tatlı mı?: Affogato

Zincir kahvecilere taş çıkartır! Evde barista kalitesinde yapabileceğiniz 10 imza kahve tarifi 7
Aslında bir İtalyan tatlısı ama kahve menülerinin de yıldızıdır. Bir top kaliteli vanilyalı dondurmanın üzerine sıcak ve taze demlenmiş bir shot espresso dök. Dondurma eridikçe kahveye kremamsı ve tatlı bir doku verir.

8. Damaklarda tadı kalır: Ballı Badem Sütlü Iced Latte

Zincir kahvecilere taş çıkartır! Evde barista kalitesinde yapabileceğiniz 10 imza kahve tarifi 8
Badem sütünün hafifliğiyle balın doğal tatlılığı çok iyi uyum sağlar. Sıcak espressonun içine bir tatlı kaşığı bal ekleyip iyice karıştır. Bardağı buzla doldur, badem sütünü ekle ve ballı espressoyu en üste dök. Yaz kahvesi hazır!

9. Farklı bir tat arayanlara: Iced Mint Mocha

Zincir kahvecilere taş çıkartır! Evde barista kalitesinde yapabileceğiniz 10 imza kahve tarifi 9
Ferahlatıcı bir tat arayanlar için güzel bir alternatifle geldik. Bardağın dibine çikolata sosu ve birkaç damla nane şurubu ekle. Üzerine espressoyu çekip güzelce karıştır. Ardından ısıtıp köpürttüğün sütü ilave et. En sonda da buzları ekle. Zincir kahvecilere taş çıkartır!

10. İtalyan usulü bir kahve daha: Shakerato

Zincir kahvecilere taş çıkartır! Evde barista kalitesinde yapabileceğiniz 10 imza kahve tarifi 10
Sevdanın son vuruşunu gerçek bir barista gibi görünebileceğin tarifle yapıyoruz: İtalyan usulü buzlu kahve! İki shot espresso, biraz esmer şeker ve bol buzu bir shaker içine al. Şeker tamamen eriyip kahve yoğun bir köpük tabakası oluşturana kadar güçlüce çalkala. Buzları süzerek soğutulmuş kokteyl bardağında servis et.

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Philips Yaşam Kategorisi Philips Ev Yaşam Philips Ev Aletleri
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