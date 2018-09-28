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Ziraat Bankası personeline FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 09:28 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının örgüte yönelik soruşturması kapsamında bankada çalışan 14 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında Ziraat Bankasında çalışan 14 kişi gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen ve bankanın aktif çalışanı olan şüphelilerin gözaltı kararı kapsamında yakalandıkları duyuruldu.

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Ziraat Bankası çalışanlarına FETÖ operasyonu!Ziraat Bankası çalışanlarına FETÖ operasyonu!
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FETÖ gözaltı ziraat bankası

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