Ziraat Bankası personeline FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında Ziraat Bankasında çalışan 14 kişi gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen ve bankanın aktif çalışanı olan şüphelilerin gözaltı kararı kapsamında yakalandıkları duyuruldu.

