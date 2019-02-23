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Ziraat Odası seçimlerinde silahlı kavga: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2019 19:11 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde Ziraat Odasının seçimlerinde kavga çıktı.

Ziraat Odası seçimlerinde silahlı kavga: 2 yaralı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde Ziraat Odasının seçimlerinde kavga çıktı. Seçim sonrası iki grubun karıştığı silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Yaklaşık iki buçuk yıl önce kayyum atanan Afşin Ziraat Odasında seçim yapıldı. Beş adayın yarıştığı seçimin İlçe Seçim Kurulu tarafından sonuçlarının açıklanmasıyla Afşin Ziraat Odası önünde bekleyen taraflar arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada 1 kişi silahla yaralanırken 1 kişi de bıçak darbesiyle yaralandı. Olayın büyümesi üzerine Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafları ayırarak, olay yerinin güvenliğini sağladı. Yaralanan Ali K. ve Cengiz Ö., 112 acil sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Afşin Ziraat Odası’nda yeni Başkan Emiroğlu oldu
Ziraat Odası toplantı salonunda düzenlen Olağan Genel Kurulunda 5 adayın yarıştığı seçimlerde 66 delegenin 32 oyunu alan İbrahim Emiroğlu, Afşin Ziraat Odasının yeni başkanı oldu. 65 oyun kullanıldığı seçimde 2 oy geçersiz sayıldı.

Ziraat Odası seçimlerinde silahlı kavga: 2 yaralı

Ziraat Odası seçimlerinde silahlı kavga: 2 yaralı

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