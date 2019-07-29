Zirveler diyarı Gilgit-Baltistan

GİLGİT (AA) - BEHLÜL ÇETİNKAYA - Dünyanın en yüksek 50 zirvesinin 17'sine ev sahipliği yapan Pakistan'ın en kuzey eyaleti Gilgit-Baltistan, Himalaya, Karakurum ve Hindikuş dağlarının birleştiği noktada, uzun vadileriyle Pakistan turizminin en önemli rotaları arasında yer alıyor.

Başkent İslamabad'dan yaklaşık 500 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen araçla 12 saatten uzun süren bir yolculukla ulaşılan eyaletin Hunza Vadisi ve Skardu kentleri dünyanın en yüksek ikinci zirvesi K2 de dahil en yüksek 50 zirvenin 17'sine ev sahipliği yapıyor.

En büyüğü Hunza Prensliği olmak üzere geçmişte birkaç prenslikten oluşan Gilgit-Baltistan, 1948'de Pakistan'a bağlanmasının ardından bugün sembolik olarak hala Hunza Prensleri tarafından yönetiliyor. Eyaletlere her seçim döneminde vali atayan Pakistan Cumhurbaşkanı, Gilgit-Baltistan'a ise Hunza Prensini vali olarak atıyor.

Eyalet, Pakistan'ın en önemli turizm rotalarına da ev sahipliği yapıyor. Yıllık yaklaşık 2 milyonu aşkın yerli turist ile 250 bin yabancı turist ağırlayan eyaletin en büyük özelliği ise doğa sporları ve dağcılıkta dünyanın en önemli merkezlerinden olması.