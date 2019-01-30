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Zirvenin altındaki hayalet köy

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 18:40 | Son Güncelleme

Uludağ’ın eteklerinde yer alan Hüseyinalan, kış aylarında meydana gelen yoğun kar yağışı ve sisle birlikte adeta yok oldu.Osmangazi’ye bağlı Hüseyinalan köyü, Uludağ’ın eteklerinde eşsiz güzellikleri barındırıyor.

Uludağ’ın eteklerinde yer alan Hüseyinalan, kış aylarında meydana gelen yoğun kar yağışı ve sisle birlikte adeta yok oldu.
Osmangazi’ye bağlı Hüseyinalan köyü, Uludağ’ın eteklerinde eşsiz güzellikleri barındırıyor. Yaz aylarında oldukça kalabalık olan mahallede kışın neredeyse insan bulmak imkansız. Kışın sert geçtiği bu yıl, yoğun kar yağışı sonucu bembeyaz olan Hüseyinalan, sisle birlikte adeta hayalet kasabayı andırdı.
Köyün meydanında bulunan parkta çocuk sesi duyulmazken, kara ayak basılmamış durumda bulunan sokaklarıyla da esrarını koruyor. Kış aylarında köyde köpekler ve bekçiden başka kimse bulunmuyor. Köyde tarihi yapılar ve rengarenk olan evler ise kar manzarasını renkli hale getiriyor.
Köy, havasının ve suyunun güzelliği, şehre yakınlığı sebebiyle daha çok emekliler tarafından tercih ediliyor. Köyün merkezinde bulunan caminin girişinde bir kitabe bulunuyor. Kitabeye göre cami ve caminin önünde yer alan çeşme, Cebbareoğlu Said tarafından yaptırılmış. Köyün ayrıca geniş ve güzel bir mesire alanı da bulunmakta. Tuzaklı köyüne giderken yol üzerinde bulunan mesire alanı ilkbahar mevsimiyle birlikte birçok kimsenin gelip vakit geçirmek için tercih ettiği bir yer.

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