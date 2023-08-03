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Ziya Cemal Kadıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu hangi görevlerde bulundu?

03.08.2023 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziya Cemal Kadıoğlu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. YAŞ toplantısının bugün yapılmasının ardından kararlar açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı. Peki, Ziya Cemal Kadıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ziya Cemal Kadıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu hangi görevlerde bulundu?

Ziya Cemal Kadıoğlu'nun kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Bugün yapılan YAŞ toplantısının ardından yeni atamalar belli oldu. Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı. İşte 1982'de Hava Harp Okulundan mezun oldu. 2. Ana Jet Üssünde pilotluk eğitimini tamamlayan ve birçok görevde yer alan Ziya Cemal Kadıoğlu hakkında bilgiler

ZİYA CEMAL KADIOĞLU KİMDİR?

1 Mart 1961 tarihinde Eskişehir'de doğdu. 1982'de Hava Harp Okulundan mezun oldu. 2. Ana Jet Üssünde pilotluk eğitimini tamamladı. Hava Harp Akademisinden mezun olarak kurmay subay oldu. 2007'de tuğgeneral rütbesine terfi etti ve 11. Hava Ulaştırma Ana Üssü Komutanlığına atandı.

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2011'de tümgeneral rütbesine terfi etti. 2012-2015 yılları arasında Hava Teknik Okullar Komutanlığı görevinde bulundu. 2015'te korgeneral rütbesine terfi etti ve Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutan Yardımcılığı ve Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi Komutanlığına atandı.

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Anahtar Kelimeler:
hava kuvvetleri komutanı

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