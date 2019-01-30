Ziya Güney’in adı Nilüfer’de yaşatılacak

Kasım ayında vefat eden Nilüfer Belediyesi’nin kurucu başkanı Ziya Güney’in adı, İhsaniye Mahallesi ile Karaman Mahallesi’ni birbirine bağlayan caddeye verildi.

Nilüfer Belediye Meclisi, 2019 yılının ilk toplantısını Başkan Vekili Nilgün Berk başkanlığında yaptı. Gündemdeki maddelerin ele alındığı toplantıda, 2018 yılı Kasım ayında vefat eden Nilüfer Belediyesi’nin kurucu başkanı Ziya Güney, bir kez daha rahmetle anıldı. Meclis, 1989-1994 yılları arasında Nilüfer Belediye Başkanlığı görevini yürüten Ziya Güney’in ismini yaşatmak maksadıyla karar aldı. Güney ailesinin de onayı alınarak, Ziya Güney’in ismi, Nilüfer’deki bir caddeye verildi. Nilüfer Belediye Meclisi’nin oy birliğiyle aldığı kararla birlikte, İhsaniye ve Karaman mahallelerini birbirine bağlayan Kemer Caddesi’nin adı, Ziya Güney Caddesi olarak değiştirildi.

Ayrıca Denetim Komisyonu için de oylama yapıldı. Gizli yapılan oylama sonucunda Denetim Komisyonu üyeliğine Rahşan Duygu Tursun, Berna Hacer Bilici, Atakan Çorbacı, Muhammet Aydın ve Gökhan Yıldız seçildi.

