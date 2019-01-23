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"Ziyaret Tepe" kitabı Amerika'dan ödülle döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 15:09 | Son Güncelleme

Ziyaret Tepe Höyüğü'nde Asur İmparatorluğu'nun bilinmeyenlerine ışık tutması amacıyla başlatılan kazının 18 yıllık hikayesini anlatan eser, Amerika Arkeoloji Enstitüsü'nün "2019 Felicia A. Holton Yılın En İyi Kitabı" seçildi

İSTANBUL (AA) - "Ziyaret Tepe - Asur İmparatorluğu'nun Anadolu Sınırlarını Keşfederken" kitabı Amerika Arkeoloji Enstitüsü (AIA) tarafından ödüle layık görüldü.

Tekfen Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, vakfın desteğiyle yayınlanan çalışma profesyonel çevrelerin ortak görüşüyle, arkeoloji örgütü AIA tarafından "2019 Felicia A. Holton Yılın En İyi Kitabı" seçildi.

Ziyaret Tepe kazısını anlatan kitabın, ödüle layık görülmesinin gerekçesi olarak, arkeolojiyi kurgusal bir dil kullanmadan halka anlatan ve sevdiren üslubu ve akademik anlamda arkeolog adaylarına bir başucu kaynağı olması gösterildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen vakfın Yönetim Kurulu Üyesi Dori Kiss Kalafat, "Ziyaret Tepe kazısına desteğimiz, Cambridge Üniversitesi arkeologlarından Dr. John MacGinnis'in, Tekfen'e başvurmasının ardından dönemin Tekfen CEO'su Erhan Öner'in şahsi yardımıyla başladı. Daha sonrasında Tekfen’in kurucu ortaklarından merhum Feyyaz Berker ve 2012 yılı itibariyle de Tekfen Vakfı'nın ana sponsorluğunda çalışmalar sürdürülerek tamamlandı. Tekfen Vakfı olarak, her zaman amacımız kuruluş felsefemizde yer aldığı gibi ülkemizin kültürel değerlerini korumaktı. AIA tarafından verilen bu ödül ile çabamızın manevi karşılığını bir kez daha almış olduk, çok gururluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Cambridge Üniversitesi öğretim üyesi arkeolog Dr. John Macginnis ise Ziyaret Tepe kazısını, ören yerinin kurtarılması amacıyla hayata geçirdiklerini belirterek, "Arkeoloji alanında dünyanın en prestijli ödüllerinden birini, üstelik aday olmadan almak kitabın başarısının bir göstergesi oldu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin güneydoğusundaki Ziyaret Tepe Höyüğü'nde Asur İmparatorluğu'nun bilinmeyenlerine ışık tutmak amacıyla yapılan kazıyı ele alan eserde, 450'den fazla arkeoloğun bulduğu 48 bin nesnenin yanı sıra ortaya çıkartılan bir kraliyet sarayı, askeri kışlalar, mozaik döşemeler, ağırlık ve ölçü birimleri ile oyunlar gibi gündelik yaşama dair pek çok buluntu ile bunların hikayesi anlatılıyor.

Ziyaret Tepe'de (Tuşhan) 18 yıl süren kazı çalışmalarını anlatan kitap, İngilizce ve Türkçe olarak basılmış ve dünya arkeoloji çevreleri tarafından ilgiyle karşılanmıştı.

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AIA Asur İmparatorluğu kazı ödül Tekfen Vakfı Ziyaret Tepe

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