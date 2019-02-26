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Ziyarete gittiği iş yerinde silahlı soygun girişimini önledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 13:15 | Son Güncelleme

Konya'da market işleten amcasının oğlunu ziyarete giden genç, iş yerinde silahlı soygun girişiminde bulunan zanlıyı, güvenlik kamerasını göstererek engelledi - İş yerine gelen polislere kimliğini vermek için evine giden genç, yolda gördüğü ve kendisine biber gazı sıkan şüpheliyi, kısa süren kovalamacanın ardından yakalayarak polise teslim etti - Soygun girişimi, iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi

Konya'da bir marketten silahlı soygun girişiminde bulunan şüpheli, iş yeri sahibinin amcasının oğlunu tarafından yakalanıp polise teslim edildi.

Merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Ayanbeyi Sokağı'ndaki markete giren Salih G, belinden çıkarttığı tabancayı, market sahibi Furkan Çiçek ve kendisini ziyarete gelen amcasının oğlu Mustafa Çiçek'e doğrultup, kasadaki paraları istedi.

Önce kendilerine şaka yapıldığını zanneden markettekiler, Salih G'yi bir süre oyaladı. Bu sırada Mustafa Çiçek, güvenlik kameralarını gösterince silahlı zanlı, soygun girişiminden vazgeçerek, tabancayı beline takıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Mustafa Çiçek'in ifadesini almak istedi.

Evde bulunan kimliğini almak üzere yola çıkan Çiçek, iş yerinin yakınlarında, kendilerine silah doğrultan şüpheliyle karşılaştı.

Çiçek, kendisine biber gazı sıkıp kaçmaya çalışan şüpheliyi, kısa süren kovalamacanın ardından yakaladı. Çiçek, daha sonra şüpheliyi polise teslim etti.

- "Amca oğlum olmasaydı kasadaki 4 bin lirayı verecektim"

Furkan Çiçek, olay yerinde yaptığı açıklamada, ziyarete gelen amcasının oğluyla otururken içeriye giren kişinin kendilerine silah doğrultup kasadaki paraları istediğini söyledi.

Çiçek, "Önce şaka zannettik. Şaka olmadığını anlayınca amca oğlum Mustafa kameraları gösterip 'İstersen ateş et.' dedi. O da silahı beline takıp marketten çıktı. Mustafa olmasaydı kasadaki 4 bin lirayı verecektim." diye konuştu.

Mustafa Çiçek ise olaydan sonra kimliğini almak için eve giderken şüpheliyi gördüğünü, yakalamak istediği sırada kendisine biber gazı sıktığını belirtti.

Çiçek, "Biber gazı sıktığı anda gözlerimi kapattım. Peşinden koşup yakaladım. 4 yıl güreş sporuyla uğraşmıştım. Oradan kalan bilgilerle şüpheliyi etkisiz hale getirip polise teslim ettim." dedi.

Şüpheli Salih G'nin üst aramasında tabanca, 2 bıçak ve biber gazı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Konya market silahlı soygun girişimi şüpheli

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