Zodyak'ın "buz dağları" deşifre oldu! Dışı sert içi yumuşak olan o 3 burç

Bazı insanlar vardır, ilk tanıştığınızda mesafeli duruşları ve ciddi bakışları veya sizi biraz çekindirebilirler. Onları ulaşılmaz veya soğuk olarak etiketlemek kolaydır. Ancak astroloji dünyası, bu sert kabukların aslında çok kıymetli bir hazineyi korumak için örüldüğünü söylüyor.

Gökçen Kökden

Zodyak’ın bu üç burcu, kendilerini koruma kalkanına alsalar da, güvenlerini kazandığınız anda size dünyanın en şefkatli kalbini açıyor.

YENGEÇ

Yengeç denilince akla gelen ilk şey duygusallık olsa da, dışarıdan bakıldığında bir Yengeç burcu son derece mesafeli ve temkinli görünebilir. Tıpkı sembolleri olan yengeç gibi, dışarıya karşı sert bir kabuk geliştirmişlerdir. Aslında Yengeçler o kadar derin duygulara sahipler ki karşısındakini incitmekten korktukları için bu zırhı kuşanıyor. O kabuğu bir kez kırdığınızda dünyanın en sadık ve fedakar insanı tam da sizin karşınızda duracak.

AKREP

Zodyak’ın en korkulan ama en çok merak edilen burcu kuşkusuz Akrep. Soğuk bakışları ve mesafeli tavırlarıyla etraflarında soğuk rüzgarlar estirirler. Bu yüzden herkesi iç dünyalarına kabul etmezler. Ancak size güvendikten sonra karşısındaki insan için her şeyi göze alabilen tutkulu bir ilişki yaşanabilir.

OĞLAK

Oğlak burçları genellikle iş odaklı, ciddi ve hatta bazen duygusuz olarak tanımlanır. Hayata karşı duruşları o kadar disiplinlidir ki, onları birer buz dağı sanabilirsiniz.
Onlar için hayat bir sorumluluk alanıdır. Ciddiyetleri, sevdiklerini koruma ve onlara iyi bir gelecek sunma çabasından gelir. Sadece çok yakınlarının bildiği ince bir mizah anlayışı ve sınırsız bir yardımseverlik yatıyor.

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

