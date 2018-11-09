Zombi Severler Müjde: Overkill's The Walking Dead Sizlerle

92 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkan Overkill’s The Walking Dead, aksiyon türünün temelinde FPS bakış açısıyla co-op dinamiklerine sahip bir oyun. Unreal Engine teknolojisiyle geliştirilen The Walking Dead evreninde geçen hikayemiz bizi Washington DC.’de kapana kıstırmış durumda. Ekibimizle hareket etmeli ve hayatta kalmak için ise türlü fedakarlıklar yapmak zorundayız. Oyun, bol kan ve vahşet öğeleri içeriyor.
Overkill’s The Walking Dead bizi Aidan, Maya, Grant ve Heather ile tanıştırıyor. Kıyamet sonrası Dünya’da hayatta kalmak için ne gerekiyorsa yapmalı ve takımımızla da olabildiğince geçinmeli, onları dinlemeliyiz. Robert Kirkman’ın orjinal grafik romanlarından oluşan zengin hikaye evreninden esinlenen Overkill’s The Walking Dead, patlamadan hemen sonra olanları konu alıyor. Issız bölgelerde yolculuk yapacak ve diğer kurtulanlar için kayıp mahalleleri araştıracağız. Bu sırada dikkat etmemiz gereken ise çıkardığımız sesler, hem canlıların hem de ölülerin dikkatini çekecek.
MİNİMUM:
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit version)
İşlemci: Intel Core i5-4460
Bellek: 6 GB RAM
Ekran Kartı: GeForce GTX 750 Ti
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 60 GB kullanılabilir alan
ÖNERİLEN:
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit version)
İşlemci: Intel Core i7-4770K
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 or better
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 60 GB kullanılabilir alan
Kaybettiği annesini unutamayınca bu hale geldi
Baba kağıdı okuyunca çılgına döndü! 12 yaşındaki kızına 70 yaşındaki adam aşk mektubu yolladı
CHP'li Öztürk Yılmaz'dan parti yönetimine sert eleştiri
Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar
Tam 72 bin 396 kayıp can! Onların cenazelerine hiçbir zaman ulaşılamayacak
Yurtdışından gelen kağıtla hayatının şokunu yaşadı!
AK Parti'de kulisleri hareketlendiren yerel seçim iddiası!
MHP'nin İstanbul adayı kim olacak? MHP İstanbul yerel seçim adayı olarak Celal Adan...
KPSS 2018 Ortaöğretim sonuçları açıklandı (ÖSYM-KPSS sonuç sayfası)
Okuyucu Yorumları 0 yorum