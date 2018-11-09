HABER

Zombi Severler Müjde: Overkill's The Walking Dead Sizlerle

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.11.2018 14:43 | Son Güncelleme

Overkill Software‘in geliştirdiği ve Starbreeze Publishing AB‘nin dağıtımını yaptığı FPS oyunu Overkill’s The Walking Dead, 6 Kasım tarihinde PC, PS4 ve Xbox One platformlarında bekleyenleriyle buluştu.

Zombi Severler Müjde: Overkill's The Walking Dead Sizlerle

92 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkan Overkill’s The Walking Dead, aksiyon türünün temelinde FPS bakış açısıyla co-op dinamiklerine sahip bir oyun. Unreal Engine teknolojisiyle geliştirilen The Walking Dead evreninde geçen hikayemiz bizi Washington DC.’de kapana kıstırmış durumda. Ekibimizle hareket etmeli ve hayatta kalmak için ise türlü fedakarlıklar yapmak zorundayız. Oyun, bol kan ve vahşet öğeleri içeriyor.

Overkill’s The Walking Dead bizi Aidan, Maya, Grant ve Heather ile tanıştırıyor. Kıyamet sonrası Dünya’da hayatta kalmak için ne gerekiyorsa yapmalı ve takımımızla da olabildiğince geçinmeli, onları dinlemeliyiz. Robert Kirkman’ın orjinal grafik romanlarından oluşan zengin hikaye evreninden esinlenen Overkill’s The Walking Dead, patlamadan hemen sonra olanları konu alıyor. Issız bölgelerde yolculuk yapacak ve diğer kurtulanlar için kayıp mahalleleri araştıracağız. Bu sırada dikkat etmemiz gereken ise çıkardığımız sesler, hem canlıların hem de ölülerin dikkatini çekecek.

MİNİMUM:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit version)
İşlemci: Intel Core i5-4460
Bellek: 6 GB RAM
Ekran Kartı: GeForce GTX 750 Ti
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit version)
İşlemci: Intel Core i7-4770K
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 or better
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

Karıkocagaming

PARTNERUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itirafUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itiraf
Valiant Hearts: The Great War, Nintendo Switch YolcusuValiant Hearts: The Great War, Nintendo Switch Yolcusu
Huawei Mate 20 Pro çıkmadan indirime girdi!Huawei Mate 20 Pro çıkmadan indirime girdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Overkill's The Walking Dead Overkill Software

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Kural suskunluğunu bozdu! Sıla kendisini Ziynet Sali ile aldattı mı?

Ahmet Kural suskunluğunu bozdu! Sıla kendisini Ziynet Sali ile aldattı mı?

Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda kendini vuran kadın polis memuru hayatını kaybetti

Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda kendini vuran kadın polis memuru hayatını kaybetti

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Son dakika! OHAL komisyonu açıkladı: 3 bin kişi göreve iade edildi

Son dakika! OHAL komisyonu açıkladı: 3 bin kişi göreve iade edildi

Başakşehir'den Abdullah Avcı ve Fenerbahçe açıklaması

Başakşehir'den Abdullah Avcı ve Fenerbahçe açıklaması

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

İlginizi Çekebilir

Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...

Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...

Hawking uyarmıştı ama... Tarihi adım atılıyor!

Hawking uyarmıştı ama... Tarihi adım atılıyor!

Yıllardır konuşuluyordu... Samsung'un katlanabilen telefonu Galaxy X sonunda geliyor!

Yıllardır konuşuluyordu... Samsung'un katlanabilen telefonu Galaxy X sonunda geliyor!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Galaxy Note 9’un fiyatı düşüşte

Galaxy Note 9’un fiyatı düşüşte

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Herkes bunu bekliyordu! Whatsapp'a bomba özellik geliyor

Herkes bunu bekliyordu! Whatsapp'a bomba özellik geliyor

Red Dead Redemption 2 İnceleme!

Red Dead Redemption 2 İnceleme!

Valiant Hearts: The Great War, Nintendo Switch Yolcusu

Valiant Hearts: The Great War, Nintendo Switch Yolcusu

Huawei Mate 20 Pro çıkmadan indirime girdi!

Huawei Mate 20 Pro çıkmadan indirime girdi!

Yurtdışından getirilen telefonların kayıt ücreti arttı!

Yurtdışından getirilen telefonların kayıt ücreti arttı!

Nintendo Switch kullanıcılarına YouTube müjdesi!

Nintendo Switch kullanıcılarına YouTube müjdesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.