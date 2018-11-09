Zombi Severler Müjde: Overkill's The Walking Dead Sizlerle

92 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkan Overkill’s The Walking Dead, aksiyon türünün temelinde FPS bakış açısıyla co-op dinamiklerine sahip bir oyun. Unreal Engine teknolojisiyle geliştirilen The Walking Dead evreninde geçen hikayemiz bizi Washington DC.’de kapana kıstırmış durumda. Ekibimizle hareket etmeli ve hayatta kalmak için ise türlü fedakarlıklar yapmak zorundayız. Oyun, bol kan ve vahşet öğeleri içeriyor.

Overkill’s The Walking Dead bizi Aidan, Maya, Grant ve Heather ile tanıştırıyor. Kıyamet sonrası Dünya’da hayatta kalmak için ne gerekiyorsa yapmalı ve takımımızla da olabildiğince geçinmeli, onları dinlemeliyiz. Robert Kirkman’ın orjinal grafik romanlarından oluşan zengin hikaye evreninden esinlenen Overkill’s The Walking Dead, patlamadan hemen sonra olanları konu alıyor. Issız bölgelerde yolculuk yapacak ve diğer kurtulanlar için kayıp mahalleleri araştıracağız. Bu sırada dikkat etmemiz gereken ise çıkardığımız sesler, hem canlıların hem de ölülerin dikkatini çekecek.

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