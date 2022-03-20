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Zonguldak, Bolu ve Düzce'de yarın okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi Bolu, Zonguldak ve Düzce'de okullar var mı?

20.03.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak, Bolu ve Düzce gibi illerde okulların tatil olup olmadığı merak edildi. Yurt genelinde kar yağışı devam ediyor. Daha önce 16 Mart tarihinde bazı valilikler eğitim öğretime ara verildiğini duyurmuştu. Hangi illerde okulların tatil olduğu veli ve öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki Zonguldak, Bolu ve Düzce'de yarın okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi Bolu, Zonguldak ve Düzce'de okullar var mı? İşte detaylar...

Zonguldak, Bolu ve Düzce'de yarın okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi Bolu, Zonguldak ve Düzce'de okullar var mı?

Kar yağışı sürerken, okulların kar tatili yapıp yapmayacağı hakkında açıklamalar veli ve öğrencilerin gündeminde bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde illerin valiliklerinden peş peşe kar tatili açıklamaları gelmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu(Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Eskişehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edildiğini duyurmuştu. Peki Zonguldak, Bolu ve Düzce'de yarın okullar tatil mi?

YARIN ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Zonguldak’ta meteorolojiden yapılan kar uyarısının ardından eğitime 1 gün ara verilmişti. Zonguldak Valisi Cevdet Atay'ın sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada, "Meteorolojik verilere göre; Beklenen yoğun kar yağışı ve oluşabilecek olumsuz hava şartları sebebiyle ilimiz genelinde; Eğitim-Öğretime 18 Mart tarihinde ara verilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verilmişti. Aynı zamanda alınan karar göre engelli ile hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacakları açıklanmıştı.

Zonguldak Valiliği’nden henüz 21 Mart 2022 Pazartesi günü için okullar tatil haberi gelmedi.

YARIN BOLU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bolu'da etkili olan kar yağışı sonrası tatil haberleri araştırılıyor. Ancak 21 Mart Pazartesi günü için henüz herhangi bir tatil açıklaması gelmedi.

YARIN DÜZCE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Düzce’de de kar yağışı etkisini sürdürmekte. Bu sebeple Cuma günü okullar il genelinde tatil edilmişti. Engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılmıştı.
Ancak Düzce Valiliği’nden henüz 21 Mart Pazartesi günü yeni bir tatil haberi gelmedi.
Yeni gelişmeler yaşandığında sayfamızda yer vereceğiz.

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hava durumu kar yağışı Bolu Zonguldak Düzce
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