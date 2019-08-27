Zonguldak'ta 3 çocuk annesi kadına baltalı saldırı!

SERBEST BIRAKILDI Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde 4 saat süren ameliyat geçiren Leyla Köse, tedavisinin ardından taburcu edildi. Köse’nin kaburgasında da kırıklar olduğu tespit edildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan S.O.K. ise ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

“Evimiz yan yana. Bir süredir görüşmüyorduk. Bizi rahatsız ediyordu. İşi yok, çalışmıyor. Eşimle ben, şikayetçi olduk. Bana fiziksel ve cinsel tacizde bulunuyordu. Şikayet ettiğim de 'kanıtın var mı?' diyorlar. Bana bunu yapan kayınbiraderim elini kolu sallayarak geziyor. Sonum Emine Bulut gibi olacak. Psikolojim ve ruhsal durumum bozuldu. Bana bunu yapma yetkisini ona kim verdi? Savcı bırakıyor. Kadınların artık sesi duyulsun. Evime gidemiyorum. Kızımın evine sığındım.”

Turgut Köse ise kardeşinin kendilerini rahatsız etmesi nedeniyle daha önce karakola ve savcılığa şikayet dilekçesi verdiklerini anlatarak, “Biz kaç gündür eve gitmiyoruz. Ben köye gitsem ne olacak şimdi? Köyde geziyormuş. Serbest kaldı. Cezasını bulmasını istiyorum” dedi.

Kaynak: DHA





