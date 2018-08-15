Zonguldak'ta ağzından giren demir başından çıkan Minik Fırat'ın son durumu ne? 7 doktor 5 saat ameliyat etti!

Dün saat 16.30 sıralarında, Yeşil Mahalle Esentepe Sokak'ta meydana gelen olayda Fırat Başaran, evinin önünde bisiklete bindiği sırada dengesini kaybederek, yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Düştüğü evin önünde bulunan inşaat demirlerinden bir tanesi Fırat Başaran'ın ağzından girip başından çıktı. İtfaiye ekipleri demirin bir bölümünü kestikten sonra Taşdemir, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Taşdemir'in başına saplanan demirin bir bölümü daha AFAD tarafından hastanede kesildi. İlk müdahalesi yapılan Taşdemir, Bülent Ecevit Üniversitesi(BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

AMELİYAT 5 SAAT SÜRDÜ

Hastane Başhekimi Doç Dr. Bekir Hakan Bakkal, çocuğun hastaneye ulaşmasının ardından hemen ameliyathaneyi hazırlattı. Taşdemir'in ameliyatına Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Murat Kalaycı ve Doç.Dr. Şanser Gül, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Sultan Şevik Eliçora ve Dr. Duygu Erdem, Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı'ndan Dr. Burçin Acuner, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı'ndan Dr. Özcan Pişkin ve Atatürk Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği'nden Opr.Dr. Emrah Keskin katıldı. İlk olarak Fırat'ın başındaki demirin dışarıda kalan diğer kısmı da AFAD tarafından doktor kontrolünde kesildi. Yaklaşık 5 saat süren ameliyatın ardından Taşdemir'in başındaki demir, başarılı geçen operasyonla çıkarıldı. Yoğun bakıma alınan Taşdemir'in bilincinin açık olduğu ancak hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.