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Zonguldak'ta annesini babasından kurtarmak isteyen Hakan: Annemin üzerine çıkmış gördüm, istemediğim olaylar oldu

25.03.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta geçen yıl Hakan Durdu annesine şiddet uygulayan babasını bıçakla yaralamıştı. Görülen davada Durdu, olayla ilgili ''Mutfağa geldiğimde babamı annemin üzerine çıkmış gördüm annemi boğazlıyordu. Babamı boynundan tutup çekmeye çalıştım. O esnada bıçağı buldum. Bıçağı babamı korkutmak için almış olsam da o an panikle istemediğim olaylar gerçekleşti" dedi. Baba ise, ''Biz tartışırken Hakan geldi ve bana, 'bugün senin ölme günün' deyip bıçaklamaya başladı'' ifadelerini kullandı.

Zonguldak'ta annesini babasından kurtarmak isteyen Hakan: Annemin üzerine çıkmış gördüm, istemediğim olaylar oldu

Olay, geçen yıl 29 Haziran'da, Zonguldak Asma Mahallesi Dağbaca Sokak’ta meydana geldi. Hakan Durdu, iddiaya göre, babası Alaattin Durdu’nun (45) şiddetine maruz kalan annesi N.D.'yi (41) kurtarmak istedi. Babasına engel olmaya çalışan Durdu, ekmek bıçağıyla babasını bıçakladı. Yaralı halde sokağa çıkıp yardım isteyen Alaattin Durdu, akrabası tarafından hastaneye kaldırıldı. Evin küçük oğlu E.D.’nin ihbarı üzerine gelen polis, Hakan Durdu’yu gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Durdu, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Hakan Durdu hakkında ‘haksız tahrik altında öldürmeye teşebbüs’ suçundan dava açıldı.

‘ANNEMİN ÖLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNDÜM, KORKUYLA NE YAPTIĞIMI BİLEMEDİM’

Zonguldak 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Hakan Durdu'nun yargılanmasına devam edildi. Durdu, ifadesinde, "Mutfağa geldiğimde babamı annemin üzerine çıkmış ve annemi boğazladığını gördüm. Ben onları ayırmaya çalıştım. Babamın arkasından kafasına yumrukla vurdum, başarısız oldum. Babamı boynundan tutup çekmeye çalıştım. Başarısız olunca sert bir cisim aradım ve o esnada bıçağı buldum. Bıçağı babamı korkutmak için almış olsam da o an panikle istemediğim olaylar gerçekleşti. Olay esnasında annemin öldüğünü düşündüm. O korku ile ne yaptığımı bilemedim, pişmanım" dedi.

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'POLİSİ ARA' DEMİŞ

Olay günü eşinin önce mutfakta daha sonra evin giriş kapısının önünde kendisine küfrettiğini ileri süren ve oğlu hakkında şikayetçi olan Alaattin Durdu ise "Tartışırken kibarca kolundan tutup içeri çekmeye çalıştım. O an eşim diziyle kasığıma vurdu. Bir eli yakamdaydı diğer eliyle kasığımı sıkmaya çalışıyordu. Bu sırada eşim sırtüstü düştü, ben de eşimin üstünde kaldım. Bu sırada Hakan geldi, bizi o şekilde gördü. ‘Bugün senin ölme günün’ dedi. Doğrudan mutfak tezgahındaki bıçağı aldı ve bana saplamaya başladı. Annesi o esnada mutfağa gelen E.D.’ye benim ayaklarımı tutturdu. Hakan baş tarafımdaydı, bulunduğu yerden doğru sırtıma 4 bıçak darbesi vurdu. Can havliyle kaçmaya çalışırken Hakan’la yüz yüze geldim. Bana önümden bıçak salladı, ben yan döndüğüm esnada kolumu kesti. Bu sırada dışarı kaçtım, ‘Beni bıçaklıyorlar’ diye bağırmaya başladım. Eşim beni tutup içeri çekmeye çalıştı. Eşim bana hakaret ederek ‘Ölmedi, vur oğlum’ dedi. O sırada sırtımdan 2 bıçak darbesi daha yedim. Eşim, E.D.’ye ‘Polisi ara’ deyince E.D. ayaklarımı bırakarak polisi aramaya gitti" diye konuştu.

EŞİNİ SUÇLADI

N.D. ise şiddete maruz kaldığı sırada oğlunun geldiğini ve babasını çekmeye çalıştığını belirterek, "Alaattin benim üstümden kalktı, oğluma saldırdı. O sırada Hakan'ın elinde bıçak vardı. Alaattin'in üzerinde kan gördüm" dedi.

Eşini evden dışarı çıkararak "Doktora götürün bunu" diye bağırdığını anlatan N.D., Alaattin Durdu'yu suçladı.

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11 YAŞINDAKİ OĞLUNA DA ŞİDDET UYGULUYORMUŞ

Tanık olarak dinlenen çiftin küçük oğlu E.D. (11) ise anne ile babasının kavga seslerini duyduğunu, babasının kendisine de şiddet uyguladığını, olay günü de babasının şiddet uygulamasından korktuğu için odaya saklandığını söyledi. E.D., ağabeyi Hakan Durdu’nun, babasına ‘Bugün senin işin bitecek’ dediğini duyduğunu da dile getirdi. Küçük çocuk, kavga anında duyduğu küfürleri mahkeme başkanının kulağına söyledi.

Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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