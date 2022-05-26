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Zonguldak'ta babasını öldüren Emirhan'a müebbet! 'Okuma hayalim vardı, o akşam yemin ederim çok korktum'

26.05.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta geçen yıl babası Yalçın K.'yi lojman önünde tüfekle öldüren 18 yaşındaki Emirhan K. ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Emirhan K.’nin cezası, babasından şiddet görmesi, yaşının küçük olması ve iyi hal indirimi uygulanarak 10 yıla indirildi. Emirhan K. savunmasında "Okuma hayalim vardı. Emsallerim dışarıda ben cezaevindeyim. O akşam yemin ederim çok korktum, pişmanım" dedi.

Zonguldak'ta babasını öldüren Emirhan'a müebbet! 'Okuma hayalim vardı, o akşam yemin ederim çok korktum'

Olay, geçen yıl 10 Mart günü Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Karadon Mahallesi'nde meydana geldi. Maden işçisi Yalçın K., lojman önünde tüfekli saldırıya uğradı. Yalçın K., çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yalçın K.’yi öldürdüğü belirlenen, o dönem 17 yaşında olan Emirhan K., gözaltına alınıp, tutuklandı. Daha önce sosyal medya hesabından 'Baba candır, gölgesi yeter' yazarak babasıyla çektirdiği fotoğrafı paylaşan Emirhan K., önceki duruşmalarda babasının kendisine uzun süre şiddet uyguladığını ileri sürdü.

'İŞKENCE VE KORKU HALİ'

Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün karar duruşması görüldü. Duruşmaya Emirhan K., SEGBİS ile katılırken, sanık yakınları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Savcı, mütalaasında Emirhan K.’nin, babasının kendisine kötü muamelede bulunduğu gerekçesiyle 'Haksız tahrik altında öldürme' suçundan ceza almasını talep etti. Emirhan K.'nin avukatı Ali Aygün savunmasında, "Müvekkilim 2016'dan beri sürekli şiddet, işkence ve korku hali yaşamıştır. Olay günü babasıyla yaşadığı tartışmada, babasının artık kendisini öldüreceğini düşünerek yaşadığı korkuyla hareket eden müvekkil istenmeyen olaylar yaşamıştır" diyerek, ceza verilmesi durumunda indirim talep etti.

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"OKUMA HAYALİM VARDI''

Emirhan K. ise, "Okuma hayalim vardı. Emsallerim dışarıda ben cezaevindeyim. O akşam yemin ederim çok korktum, pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, Emirhan K.'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Emirhan K.’nin cezası, haksız tahrik indirimi yapılarak 21 yıla, yaşının küçük olmasını göz önüne alınarak 14 yıla, verilecek cezanın 12 yılı aşamayacağı gerekçesiyle iyi hal indirimi uygulanarak 10 yıla indirildi.

(DHA)

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