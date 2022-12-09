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  4. Zonguldak'ta denizde kadın cesedi bulundu! Kimlik tespit çalışması başlatıldı

Zonguldak'ta denizde kadın cesedi bulundu! Kimlik tespit çalışması başlatıldı

09.12.2022 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta Sahil Güvenlik ve Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler, denizin açıklarında bir kadın cesedi buldu. Morga kaldırılan cesedin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

Zonguldak'ta denizde kadın cesedi bulundu! Kimlik tespit çalışması başlatıldı

Zonguldak'ta, denizde gemidekiler tarafından fark edilen bir kadın cesedi, Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya çıkarıldı.

Zonguldak açıklarında Sakarya Gaz Sahası'nda görev yapan bir geminin mürettebatı tarafından denizde bir kadın cesedi olduğu fark edildi. Cesedin, kaybolmaması için ekipler gelene kadar denizde takibi yapılırken, ceset, bulunduğu noktadan sahil güvenlik ekiplerince Zonguldak Limanı’na getirildi.

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Limanda karaya çıkartılan kadının cesedi otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kızları için kayıp bildirimi yapan Iraklı bir aileye haber verildi. Iraklı aile, teşhisin ardından cesedin kızlarına ait olmadığını belirterek morgdan ayrıldı. Kadının kimliğinin tespit edilmesi çalışmaları devam ediyor. (DHA)

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Zonguldak ceset

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