HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Zonguldak'ta engelli numarası yapan dilencinin zabıtaya saldırdığı anlar kamerada

Zonguldak'ta engelli numarası yapan dilencinin zabıtaya saldırdığı anlar kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 07.03.2020 10:31 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, koltuk değnekleriyle engelli numarası yaparak dilencilik yapan Nevzat Ç. (40), zabıta ekiplerini görünce kendini yere attı. Ardından koltuk değneklerini bırakıp koşarak iş yerine giren Nevzat Ç., tornavida ve baltayla zabıta ekiplerine saldırdı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi.

Koltuk değnekleriyle engelli olduğunu söyleyerek halktan para talep eden Nevzat Ç.'ye, zabıta ekipleri müdahalede bulundu. Karşısında zabıtayı görünce kendini yere atarak bayılma numarası yapan Nevzat Ç., ardından koşarak bir iş yerinden aldığı tornavida ve balta ile zabıtaya saldırdı. Nevzat Ç.'ye olay sırasında yoldan geçen polis, biber gazıyla müdahalede bulundu. Ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nevzat Ç., tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü.

O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Zabıta memurları, 'kasten yaralamaya teşebbüs' ve 'görevli memura mukavemet' suçundan Nevzat Ç.'den şikayetçi oldu. Nevzat Ç., ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kameralar kayıttaydı! Zirvenin ardından Erdoğan'dan kritik 'Esed' sorusuKameralar kayıttaydı! Zirvenin ardından Erdoğan'dan kritik 'Esed' sorusu
At kestanesi faydaları nelerdir? Tam bir şifa kaynağı!At kestanesi faydaları nelerdir? Tam bir şifa kaynağı!
Hem şaşırttı, hem de gülümsettiHem şaşırttı, hem de gülümsetti
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak zabıta

En Çok Okunan Haberler

Marmara için korkutan deprem uyarısı: Ölen kurtulacak

Marmara için korkutan deprem uyarısı: Ölen kurtulacak

Putin ile Esad arasında ‘Türkiye’ görüşmesi

Putin ile Esad arasında ‘Türkiye’ görüşmesi

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'dan birlikte ilk fotoğraf

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'dan birlikte ilk fotoğraf

Survivor'da ilginç anlar: Öp bir kere!

Survivor'da ilginç anlar: Öp bir kere!

ABD ordusu: Koronavirüs aşısı farelerde denenmeye başlandı

ABD ordusu: Koronavirüs aşısı farelerde denenmeye başlandı

Koca'dan İstanbul'da koronavirüs tanısı olduğu iddiasına ilişkin açıklama

Koca'dan İstanbul'da koronavirüs tanısı olduğu iddiasına ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Bu araca bakın ne kadar fiyat biçti!

Bu araca bakın ne kadar fiyat biçti!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

'Arkadaşlarım sürekli alay ediyordu!' Artık bambaşka biri oldu!

'Arkadaşlarım sürekli alay ediyordu!' Artık bambaşka biri oldu!

Korkunç önlem: Kızlarının memelerini dağlıyorlar!

Korkunç önlem: Kızlarının memelerini dağlıyorlar!

Diğer Haberler
Türkiye'nin en renkli mahallesi... Tavus kuşları etrafı sardı

Türkiye'nin en renkli mahallesi... Her yerde onlar var

Erzincan’da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Görüntüleri izleyince şaşkına uğradı

Temizlik işçisinin dans ettiği anlar izleyenleri gülümsetti

Hem şaşırttı, hem de gülümsetti

Muhteşem görüntüler! Yüzlerce leyleğin arasından drone'la geçti

Muhteşem anları drone'la kaydetti

Bisikletli grubun halay çektiği anlar görenleri şaşırttı

Grubun yaptığını görenler şaştı kaldı

Asyalı genç kız, kendisini görünce ağzını kapatan kadını öksürerek korkuttu

Asyalı genç kız, kadını fena trolledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.