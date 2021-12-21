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  4. Zonguldak'ta facianın eşiğinden dönüldü! Karda kayan otomobil iş yerinin duvarına böyle çarptı

Zonguldak'ta facianın eşiğinden dönüldü! Karda kayan otomobil iş yerinin duvarına böyle çarptı

21.12.2021 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil, bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi.

Kaza, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Belen Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde meydana geldi.

KAYAN ARAÇ DUVARA ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda Gülşen G.'nin kullandığı otomobil, duramayarak bir iş yerinin duvarına çarptı. Kazadan sürücü yara almadan kurtulurken, otomobilde ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Gülşen A.'nın kullandığı otomobilin kayarak iş yerine çarpması ve çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu görülüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Zonguldak
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