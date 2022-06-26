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Zonguldak'ta feci kaza! Kamyon 30 metre yükseklikten demir yoluna düştü: 2 ölü 2 yaralı

26.06.2022 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde, seyir halindeki kamyon karşıdan gelen araca yol vermek isterken kontrolden çıktı. Kamyon yaklaşık 30 metre yükseklikten tren yoluna uçtu. Kazada kamyondaki 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Zonguldak'ta feci kaza! Kamyon 30 metre yükseklikten demir yoluna düştü: 2 ölü 2 yaralı

Zonguldak'taki kaza Aşağı Sarmaşık köyü Yolcuoğlu Mahallesi mevkiinde gündüz saatlerinde meydana geldi.Seyir halindeki kamyon karşı istikametten gelen araca yol vermek istediği sırada yolun kaygan olması nedeniyle 30 metre yükseklikten demir yoluna düştü.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLEMEDİ

Hurdaya dönen kamyonda bulunanlardan 2'si hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Ölenlerin ise kimlikleri tespit edilemedi.

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İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Çaycuma Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler morga kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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trafik kazası Zonguldak
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