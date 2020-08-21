Zonguldak'ta heyecanlı bekleyiş! Herkes Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi bekliyor

Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz´de yapacağı ilk sondaj faaliyetini gerçekleştirmek için 29 Mayıs’ta İstanbul´un fethinin 567´nci yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul´dan son hazırlıklarını tamamlamak üzere Trabzon´a uğurlandı. 30 Haziran'da Zonguldak´a ulaşan gemi, 20 Temmuz´da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez´in yaptığı açıklamayla Zonguldak açıklarındaki Tuna-1 lokasyonunda sondaja başladı. Fatih Sondaj Gemisi'nin Zonguldak´tan yaklaşık 175 kilometre açığında sondaj yaptığı tahmin ediliyor.

KENTTE HEYECANA NEDEN OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın bugün saat 15.00'te açıklayacağını belirttiği müjdenin Zonguldak açıklarında sondaj yapan Fatih´in doğalgaz rezervi bulduğu yönünde olacağı iddiası kentte gündem oldu. Vatandaşlar heyecanla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamayı beklemeye başladı.

Vatandaşlardan Korkmaz Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın açıklamasını merakla beklediklerini söyleyerek, "Zonguldak açıklarında doğalgaz ya da petrol bulunması bizim için gurur verici olaydır. Cumhurbaşkanımızın müjdesini yorumlarsak Doğu Akdeniz´deki gelişme de olabilir. Ülkemizin için heyecanlandırıcı bir durum" dedi.