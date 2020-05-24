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  4. Zonguldak'ta ilginç gelenek! Bayram namazı sonrası silah sesleri yükseldi

Zonguldak'ta ilginç gelenek! Bayram namazı sonrası silah sesleri yükseldi

İLGİNÇ HABERLER  | 24.05.2020 13:26 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta Ramazan Bayramı'nın sabahı silah atma geleneği bu yıl da sürdü. Şehrin dört bir yanından silah sesleri yükseldi.

Kent merkezinde bayram namazının ardından silah sesleri yükseldi. Şehrin dört bir yanında silahlar susmazken polis ekipleri ise ihbarlar üzerine harekete geçti. Ellerindeki silahları ard arda ateşleyen vatandaşlar, geçmişten günümüze devam eden bayram adetini yerine getirdi. Aralıksız duyulan silah sesleri duruma alışkın olmayanları korkuttu. Yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla sokağa çıkma yasağı bulunan Zonguldak'ta vatandaşlar evlerinin balkonlarına ve kapı önlerine çıkarak silahlarını ateşledi. Polis ekipleri ise ihbarlar üzerine silah seslerinin duyulduğu bölgelerde çalışma başlattı.

Öte yandan, 2015 yılındaki Kurban Bayramı'nda Taşbaca Mahallesi'nde kurbanının kesilmesini bekleyen 64 yaşındaki Temel Civelek, kimliği belirsiz bir magandanın tabancasından çıkan kurşunun hedefi olmuş, kurşunun sırtına isabet etmesi sonucu yaşamını yitirmişti.

(İHA)

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