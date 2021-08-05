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Zonguldak'ta kahreden olay! Acı içinde kıvrandı: Kızım, ben ne yaptım?

05.08.2021 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde annesi ile birlikte traktöre binen 14 yaşındaki İrem T., traktörden düşerek tekerleğin altında ezildi. İrem T., yaralı halde hastaneye kaldırılırken, anne Mükerrem T., "Benim yüzümden oldu" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Zonguldak'ta kahreden olay! Acı içinde kıvrandı: Kızım, ben ne yaptım?

Olay öğleden sonra Ereğli’ye bağlı Soğanlıyörük Köyü Yörük Mahallesi’nde meydana geldi. İrem T. tarlada mısır sapı toplayan annesi Mükerrem T.’ye (34) yardımcı oldu. Mısır sapları traktörün römorkuna yüklendi. Annesinin kullandığı traktöre binen İrem T., dengesini kaybetmesi sonucu araçtan düştü.

ACI İÇİNDE KIVRANDI

Büyük tekerleğin üzerinden geçmesi sonucu yaralanan İrem T. acı içerisinde kıvrandı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralanan İrem’e ilk müdahalede bulunurken, bu sırada Mükerrem T., "Kızım ben ne yaptım? Benim yüzümden oldu" diyerek ağladı.

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VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLUŞTU

Ereğli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan İrem’in vücudunda kırıklar olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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DHA

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