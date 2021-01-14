HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Zonguldak'ta kar nedeniyle araçlar yolda kaldı

Zonguldak'ta kar nedeniyle araçlar yolda kaldı

14.01.2021 21:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Zonguldak'ta kar nedeniyle araçlar yolda kaldı

Zonguldak- İstanbul karayolunun Ereğli kesiminde etkili olan kar yağışı ulaşımı aksattı. Bir TIR’ın kayması sonucu yol bir süre ulaşıma kapandı.

Kentin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımda da zaman zaman aksamalara neden oldu. İstanbul yolunun Zonguldak ile Ereğli arasındaki bölümünde kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı araçlar yolda kaldı.

2

KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Karayolunun Elmacı rampasında kar nedeniyle kayan bir TIR, ulaşımın kapanmasına neden oldu. Yolda kilometrelerce araç kuyrukları oluştu.

zonguldakta-kar-nedeniyle-araclar-yolda-kaldi_6677_dhaphoto4

Karayolları ve bölge trafik ekipleri yolu açmak için büyük çaba sarf etti. İş makinelerinin yolu açmasıyla ulaşım tek şeritten sağlandı.

Ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. (DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şeyma sınırları aştı! Bu kez yarı çıplak Şeyma sınırları aştı! Bu kez yarı çıplak
Eski sevgilisini bağlayıp evi yakmıştı! Şüpheli güvenlik kamerasında Eski sevgilisini bağlayıp evi yakmıştı! Şüpheli güvenlik kamerasında
Dominos müsteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Dominos müsteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

Olay itiraflar! 'İçkime ilaç katıp görüntülerimi...'

Olay itiraflar! 'İçkime ilaç katıp görüntülerimi...'

'Müstehcen sahneleri annemle izlerken...'

'Müstehcen sahneleri annemle izlerken...'

Bilim Kurulu üyesinden normale dönüş açıklaması

Bilim Kurulu üyesinden normale dönüş açıklaması

EGM sosyal medyadan duyurdu: Artık sadece saatler kaldı

EGM sosyal medyadan duyurdu: Artık sadece saatler kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı oldu

Cesedi parçalanmış halde bulunan kişinin cinsiyeti belli oldu

Cesedi parçalanmış halde bulunan kişinin cinsiyeti belli oldu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Diğer Haberler

Ordu’da zincirleme kazada 2 otomobil yandı: 1 ölü, 2 yaralı

Korkunç kaza! 2 otomobil yandı: 1 ölü, 2 yaralı

İmamoğlu'ndan, Erdoğan'a aşı yapan doktor benzetmesine cevap: Hayır, ben değilim

İmamoğlu'ndan, Erdoğan'a aşı yapan doktor benzetmesine cevap: Hayır, ben değilim

Ankara'da şiddet uygulayan kocasını bıçaklayarak öldürdü

Şiddet uygulayan kocasını bıçaklayarak öldürdü!

Ataşehir'de genç kadına dehşeti yaşatan şüpheli güvenlik kamerasında

Eski sevgilisini bağlayıp evi yakmıştı! Şüpheli güvenlik kamerasında

Kızını rehin alan damadını, elinden aldığı bıçakla boynundan ve başından yaraladı

Kızını rehin alan damadını, elinden aldığı bıçakla boynundan ve başından yaraladı

14 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

14 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.