Zonguldak'ta kar nedeniyle araçlar yolda kaldı

Kentin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımda da zaman zaman aksamalara neden oldu. İstanbul yolunun Zonguldak ile Ereğli arasındaki bölümünde kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı araçlar yolda kaldı.

KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Karayolunun Elmacı rampasında kar nedeniyle kayan bir TIR, ulaşımın kapanmasına neden oldu. Yolda kilometrelerce araç kuyrukları oluştu.

Karayolları ve bölge trafik ekipleri yolu açmak için büyük çaba sarf etti. İş makinelerinin yolu açmasıyla ulaşım tek şeritten sağlandı.

Ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. (DHA)



